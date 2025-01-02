Pragmata refait parler de lui et ne semble pas annulé

Le jeu d'action-aventure de Capcom plongé dans un futur dystopique, Pragmata, ne semble pas annulé.
Annoncé pour la toute première fois en 2020, le jeu de science-fiction de Capcom, Pragmata
, est encore très énigmatique. Comme vous le savez probablement déjà, le titre a annoncé un nouveau report, et ce, à une date inconnue, lors du Capcom Showcase de juin 2023. Cependant, Pragmata a récemment fait une petite apparition dans l'actualité vidéoludique, signalant ainsi qu'il n'est pas annulé
.
Capcom ne semble pas avoir annulé Pragmata
En effet, comme indiqué par l'internaute et utilisateur Twitter/X MauroNL3, Capcom a partagé une enquête/un sondage de fin d'année 2024, dans lequel Pragmata figure
, et plus précisément dans la liste liée à la question « Veuillez sélectionner tous les titres Capcom à venir dont vous avez entendu parler
». Ce listing mentionne, évidemment, d'autres titres, c'est-à-dire les suivants : Monster Hunter Wilds, Capcom Fighting Collection 2, Onimusha: Way of the Sword ainsi que la suite d'Okami, qui a été révélée lors de la cérémonie des Game Awards 2024.
De ce fait, Capcom n'a, apparemment, pas annulé Pragmata
. En espérant que de nouvelles informations à propos dudit titre, qui est plutôt attendu par la communauté, seront révélées en cette année 2025. Affaire à suivre, donc...
Comme dit précédemment, Pragmata
ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle. En juin 2023, les développeurs avaient indiqué avoir « besoin de plus de temps
», notamment pour « créer le meilleur jeu possible
». D'après les dernières informations connues, Pragmata
doit débarquer sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
commentaire (0)