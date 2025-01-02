Pragmata refait parler de lui et ne semble pas annulé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2025 à 17h11
Le jeu d'action-aventure de Capcom plongé dans un futur dystopique, Pragmata, ne semble pas annulé.
Pragmata refait parler de lui et ne semble pas annulé
Annoncé pour la toute première fois en 2020, le jeu de science-fiction de Capcom, Pragmata, est encore très énigmatique. Comme vous le savez probablement déjà, le titre a annoncé un nouveau report, et ce, à une date inconnue, lors du Capcom Showcase de juin 2023. Cependant, Pragmata a récemment fait une petite apparition dans l'actualité vidéoludique, signalant ainsi qu'il n'est pas annulé

Capcom ne semble pas avoir annulé Pragmata

En effet, comme indiqué par l'internaute et utilisateur Twitter/X MauroNL3, Capcom a partagé une enquête/un sondage de fin d'année 2024, dans lequel Pragmata figure, et plus précisément dans la liste liée à la question « Veuillez sélectionner tous les titres Capcom à venir dont vous avez entendu parler ». Ce listing mentionne, évidemment, d'autres titres, c'est-à-dire les suivants : Monster Hunter Wilds, Capcom Fighting Collection 2, Onimusha: Way of the Sword ainsi que la suite d'Okami, qui a été révélée lors de la cérémonie des Game Awards 2024.

De ce fait, Capcom n'a, apparemment, pas annulé Pragmata. En espérant que de nouvelles informations à propos dudit titre, qui est plutôt attendu par la communauté, seront révélées en cette année 2025. Affaire à suivre, donc...
Comme dit précédemment, Pragmata ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle. En juin 2023, les développeurs avaient indiqué avoir « besoin de plus de temps », notamment pour « créer le meilleur jeu possible ». D'après les dernières informations connues, Pragmata doit débarquer sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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