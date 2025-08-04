Pragmata dévoile 7 minutes de gameplay futuriste, entre combats nerveux et énigmes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2025 à 16h19
Capcom révèle enfin un aperçu plus concret de Pragmata, son ambitieux jeu mêlant action et réflexion prévu pour 2026. Entre combats dynamique, puzzles à résoudre et armes inédites, voici à quoi ressemblera l'expérience futuriste proposée par le studio japonais.
Pragmata dévoile 7 minutes de gameplay futuriste, entre combats nerveux et énigmes
Après avoir intrigué la communauté lors de ses premières annonces, Pragmata revient sous les projecteurs grâce à une présentation surprise lors du salon ChinaJoy 2025. À quelques jours de la gamescom, où le jeu sera jouable, Capcom dévoile ainsi en avance des séquences concrètes du gameplay.

Un scénario centré sur la coopération et la survie

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Comme nous le savions déjà depuis la présentation dédiée du studio, l'histoire de Pragmata met en scène Hugh Williams, un scientifique coincé dans une station lunaire après un accident majeur. Isolé de son équipe, il rencontre Diana, une androïde aux capacités spéciales. Très vite, Hugh comprend que Diana est essentielle pour désactiver les robots hostiles qui contrôlent désormais les lieux.

Ce duo atypique devra donc collaborer étroitement pour survivre : Diana utilise ses capacités de piratage pour neutraliser les défenses ennemies, tandis que Hugh combat directement, esquivant les attaques et protégeant sa partenaire.

Gameplay hybride, entre puzzles et combats intenses

Dans cette nouvelle vidéo, le gameplay est plus détaillé, avec plus d'informations notamment sur la mécanique originale du jeu qui  permet aux joueurs d'incarner simultanément les deux personnages. Tandis que Hugh affronte frontalement les ennemis, Diana résout des énigmes pour désactiver leurs protections. Cette complémentarité crée un rythme unique, alternant moments d'action soutenue et phases plus stratégiques.

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Par exemple, pendant que Hugh se défend à l'aide d'une variété d'armes futuristes, Diana devra réussir des mini-jeux de hacking, matérialisés par des séquences précises de touches à exécuter rapidement. Cette mécanique exige une attention constante du joueur, mais offre une récompense gratifiante : l'affaiblissement ou la neutralisation complète des adversaires.

Une nouvelle arme pour gérer les foules ennemies

Parmi les nouveautés dévoilées figure une arme particulièrement innovante : un dispositif créant un champ énergétique capable d'immobiliser temporairement plusieurs ennemis. Ce mécanisme est idéal pour gérer les groupes d'ennemis, permettant au joueur de mieux contrôler l'espace de combat et de gagner un avantage tactique décisif. Capcom mise clairement sur des affrontements dynamiques et spectaculaires, où stratégie et réflexes rapides feront la différence.

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Capcom proposera aux visiteurs de la gamescom 2025, qui se déroulera du 20 au 24 août, de tester directement Pragmata. Aux côtés d'autres titres phares tels que Resident Evil Requiem et Onimusha: Way of the Sword, le jeu devrait attirer une forte attention du public. Cette occasion unique permettra d'affiner les premières impressions du public, mais aussi de recueillir les retours nécessaires à l'amélioration de l'expérience d'ici la sortie officielle en 2026.

Sortie prévue en 2026 sur consoles et PC

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Pragmata est attendu pour une sortie en 2026, exclusivement sur les plateformes de nouvelle génération, à savoir PlayStation 5, Xbox Series et PC. Avec ce titre ambitieux, Capcom espère offrir une aventure immersive et originale, combinant intelligemment éléments narratifs, énigmes complexes et combats futuristes, lui qui a attiré l'attention depuis son annonce, en 2020.
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