Pragmata : Comment détruire les cristaux bleus et rouges ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 avril 2026 à 17h52
Vous avez croisé des formations cristallines bloquant l'accès à des ressources précieuses dans Pragmata ? Découvrez comment faire pour les briser et ainsi découvrir ce qu'elles cachaient.
Pragmata : Comment détruire les cristaux bleus et rouges ?
Dès vos premiers pas dans l'univers de Pragmata, vous remarquerez rapidement que certaines zones sont condamnées par des structures cristallines. Qu'il s'agisse des erreurs d'impression de Lunafibre bleues ou de la nécrofibre (rouge), ces obstacles protègent souvent des collectibles et des ressources essentielles à votre progression. Au début de l'aventure, vous n'aurez aucun moyen de les franchir. Rassurez-vous : les capacités nécessaires sont liées à l'intrigue principale et ne peuvent être manquées.

Attention, de très légers spoilers sont présents ci-dessous, sur le moment où se débloquent ces capacités. Nous n'évoquons néanmoins pas l'histoire.

Comment détruire les cristaux bleus ?

Pour briser ces formations bleues qui parsèment les premiers niveaux, vous devez obtenir la capacité « Effaceur de fibre » pour Diana. Cette compétence se débloque naturellement vers la fin du secteur 2. 

Une fois ce pouvoir acquis, vous pourrez revenir sur vos pas dans n'importe quel niveau précédent. Pour détruire un cristal, il vous suffit de maintenir la touche L1/LB lorsque l'invite apparaît à l'écran. Diana se chargera alors de pulvériser l'obstacle.

mur-bleu-fibre
Dès que vous obtenez cette capacité, n'hésitez pas à retourner au tout début du premier niveau. Vous pourrez y ouvrir une petite pièce contenant votre premier Extenseur de Stockage pour la jauge de piratage de Diana.

Comment détruire les cristaux rouges (nécrofibre) ?

Les cristaux rouges, apparaissent dès le deuxième chapitre, mais ils resteront indestructibles pendant une grande partie de votre périple. La capacité permettant de s'en débarrasser, nommée Purification, ne s'obtient que vers la toute fin du jeu.

Après avoir terminé le quatrième niveau de Pragmata, Diana débloquera cette aptitude lors d'une séquence narrative clé. Le fonctionnement de la purification diffère légèrement de l'Effaceur de fibre :
  • Maintenez L1/LB pour charger une impulsion énergétique.
  • Observez la zone d'effet qui se propage au sol devant Hugh pour ajuster votre tir.
  • Relâchez le bouton pour libérer l'onde de choc et désintégrer toutes les formations rouges dans la zone.
mur-rouge-fibre-necrofibre
Une fois ces deux capacités en votre possession, plus aucune zone ne devrait vous résister. C'est le moment idéal pour revisiter les anciens secteurs pour tenter de finir toutes les zones à 100 %, et donc améliorer au mieux Hugh et Diana. ,

En plus de ces pouvoirs, restez vigilant, l'exploration de Pragmata regorge de murs illusoires. Si un objet semble apparaître sur votre radar mais qu'aucun cristal ne bloque le passage, il s'agit probablement d'un passage secret à débusquer manuellement pour compléter votre collection d'améliorations et de ressources.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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