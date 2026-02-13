Capcom frappe fort avec un trailer époustouflant pour Pragmata

Lors du dernier State of Play, Capcom a enfin levé le voile sur l'avenir de ses franchises. Si Resident Evil Requiem a été évoqué, c'est bien Pragmata qui a capté toute la lumière avec une date de sortie ferme et des détails croustillants sur son univers dystopique.
L'attente fut longue, mais Capcom semble enfin prêt à lâcher ses fauves. Lors du State of Play diffusé ce 12 février 2026, l'éditeur japonais a profité de l'exposition médiatique pour préciser les contours de son étrange nouvelle licence, Pragmata
.
Une odyssée lunaire aux airs de New York
Le nouveau trailer diffusé par Capcom nous plonge plus profondément dans l'univers déroutant du jeu
. Loin des clichés habituels de la science-fiction, Pragmata nous transporte dans une station de recherche lunaire qui défie l'imagination. Les développeurs ont mis l'accent sur un environnement urbain déformé, recréant un Times Square fantomatique grâce à une technologie d'impression 3D et un matériau nommé
Lunafibre. C'est dans ce décor surréaliste que les joueurs suivront le périple de Hugh et de la jeune androïde Diana.
La relation entre ces deux protagonistes s'annonce centrale. Tels un père et sa fille, ils devront apprendre l'un de l'autre pour survivre
. Leur fuite ne sera pas de tout repos, puisqu'ils sont traqués par une intelligence artificielle hostile et une armée de robots implacables. Les images dévoilées montrent des ennemis au design aussi étrange que redoutable, promettant des affrontements intenses où la coopération entre Hugh et Diana sera probablement la clé de la survie
.
Un succès précoce pour la démo Sketchbook
Preuve de l'engouement autour du titre, la démo intitulée « Sketchbook » rencontre déjà un succès phénoménal avec plus d'un million de téléchargements enregistrés
sur les différents stores.
Disponible dès maintenant, cette version d'essai permet aux curieux de se familiariser avec les mécaniques du jeu et de débloquer des bonus amusants, comme un costume pour Hugh gribouillé par Diana. Attention toutefois, Capcom précise que le doublage français sera bien présent dans le jeu final
, contrairement à la démo qui se limite à l'anglais et au japonais.
Pragmata
sortira le 24 avril 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Compte tenu du succès de la démo, il n'est pas impossible qu'il fasse parti des belles surprises de l'année.
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