PowerWash Simulator 2 fait une belle surprise pour certains joueurs
Publié par Clémence Usseglio
le 21 août 2025 à 10h25
le 21 août 2025 à 10h25
FuturLab a, récemment, annoncé une bonne nouvelle concernant PowerWash Simulator 2.
Annoncé pour la toute première fois au cours du mois de mars de cette année 2025, PowerWash Simulator 2, qui est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses ayant apprécié le premier volet de la licence, doit débarquer dans les prochains mois. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté pourront l'essayer sans surcoût, puisque PowerWash Simulator 2 débarquera dans le Game Pass dès son lancement.
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, FuturLab a annoncé que PowerWash Simulator 2 intégrera le catalogue du Game Pass, dès le jour de sa sortie. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui possèdent un abonnement au fameux service de Microsoft et qui ont hâte de tester le deuxième opus de PowerWash Simulator.
Bien que sa date de lancement reste encore mystérieuse, PowerWash Simulator 2 a déjà dévoilé ses tarifs. Dans une publication sur Twitter/X, datant du 14 août 2025, FuturLab a précisé que PowerWash Simulator 2 sera vendu à 24,99 €. Un prix similaire, donc, à celui du premier opus de la licence.
PowerWash Simulator 2 entrera dans le Game Pass dès sa sortie
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, FuturLab a annoncé que PowerWash Simulator 2 intégrera le catalogue du Game Pass, dès le jour de sa sortie. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui possèdent un abonnement au fameux service de Microsoft et qui ont hâte de tester le deuxième opus de PowerWash Simulator.
PowerWash Simulator 2 will be making Xbox feel a bit more Gnomely this Fall 💦— PowerWash Simulator (@PowerWashSim) August 20, 2025
Coming to Xbox Game Pass Day 1 pic.twitter.com/kLSOtjoC8O
Une date de sortie encore non communiquée pour PowerWash Simulator 2Malheureusement, les développeurs de chez FuturLab n'ont toujours pas précisé la date de sortie de PowerWash Simulator 2. D'après les dernières informations partagées, le titre doit débarquer au cours de cet automne 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et l'Epic Games Store). Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans peu de temps, et nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.
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Les tarifs déjà annoncés pour PowerWash Simulator 2
Bien que sa date de lancement reste encore mystérieuse, PowerWash Simulator 2 a déjà dévoilé ses tarifs. Dans une publication sur Twitter/X, datant du 14 août 2025, FuturLab a précisé que PowerWash Simulator 2 sera vendu à 24,99 €. Un prix similaire, donc, à celui du premier opus de la licence.
Rendez-vous donc cet automne 2025 pour découvrir PowerWash Simulator 2, qui doit arriver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Mais aussi dans le catalogue du Game Pass.
Clear your mind, not your wallet 💦— PowerWash Simulator (@PowerWashSim) August 14, 2025
We're happy to share that PowerWash Simulator 2 will have a squeaky clean price of $24.99 / €24.99 / £19.99 / JP¥2970
Coming later 2025 to Steam, Epic Games, Windows Store, Xbox Series X|S and PS5 pic.twitter.com/q6NihgnRZR
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