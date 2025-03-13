PowerWash Simulator 2 annoncé, FuturLab promet une expérience éclaboussante

Le phénomène relaxant du nettoyage haute pression revient bientôt avec PowerWash Simulator 2, plus riche, plus beau et surtout jouable en coopération sur écran partagé.

Un nouvel opus plein de nouveautés





Une campagne rafraîchissante et mystérieuse

Nous avons imaginé PowerWash Simulator 2 comme une évolution naturelle du premier jeu, offrant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations pour rendre l'expérience encore plus satisfaisante.



- Dan Chequer, Design Director chez FuturLab.

Un succès qui appelle une suite ambitieuse

Nous sommes impatients de dévoiler aux joueurs la prochaine étape de la série PowerWash Simulator, avec une expérience qui promet de repousser les limites de ce que nous avions proposé précédemment.



- Gianni Chequer, Producteur Exécutif chez FuturLab.

Fort de l'immense succès du premier épisode, FuturLab vient tout juste d'annoncer, qui débarquera cette année sur. Développé en interne par le studio britannique, ce nouvel épisode propose une expérience améliorée, une campagne inédite, des graphismes retravaillés et une foule de nouveautés destinées à prolonger l'expérience rafraîchissante du nettoyage haute pression. Cette suite introduira notamment une, permettant de partager le plaisir de nettoyer avec ses amis directement depuis son canapé. Une option réclamée par la communauté et enfin exaucée par le studio.Une campagne rafraîchissante et mystérieuse nous est promise.où vous explorerez de nouveaux lieux à nettoyer tout en perçant davantage les secrets de la ville fictive de. En parallèle, les joueurs partiront explorer des environnements totalement inédits et plus variés que jamais, promettant des décors encore plus sales et gratifiants à rendre impeccables. Des améliorations visuelles significatives sont également annoncées pour rendre l'expérience encore plus immersive et agréable à l'œil.En plus des nouveautés concernant le contenu, FuturLab promet également une série d'améliorations de l'équipement avec une, notamment du savon amélioré capable d'accrocher efficacement les taches tenaces pour faciliter le nettoyage.La gestion stratégique du matériel sera également au rendez-vous, afin d'assurer que chaque mission soit un moment de pur plaisir et non de frustration.Avec des millions de joueurs séduits par le premier jeu, qui est sorti en juillet 2022, FuturLab a choisi de publier cette suite sans intermédiaire, s'offrant ainsi plus de liberté créative pour répondre aux attentes de la communauté grandissante.Des informations supplémentaires seront partagées dès le mois d'avril, histoire de nous faire patienter d'ici à sa sortie. Comme dit plus haut, PowerWash Simulator 2 arrivera fin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series et de plus amples informations seront dévoilées le mois prochain. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous replonger dans le premier épisode et l'un des nombreux DLC.