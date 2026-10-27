Pokémon Unite va fermer ses serveurs dans très peu de temps

C'est l'heure du clap de fin pour Pokémon Unite. Six ans après ses débuts, le MOBA aux couleurs des célèbres monstres de poche va fermer ses portes. Voici ce qui est prévu jusqu'à la date fatidique.

Lancé à l'origine pour concurrencer les autres MOBA sur mobiles, Pokémon UNITE offrait une alternative plus accessible et plus colorée aux jeunes joueurs. Le but était le même que dans d'autres jeux du genre : deux équipes de 5 personnages s'affrontent et doivent accumuler le plus de points avant la fin du temps imparti.

Avec ce titre, les joueurs pouvaient réellement incarner Pikachu, Lucario, Dracaufeu, Amphinobi et de nombreuses autres créatures appréciées par la communauté. Mais après 6 ans de bons et loyaux services, le titre disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android va définitivement fermer ses portes.

Une fermeture soudaine deux jours seulement après un tournoi majeur

L'annonce a été faite dans un billet publié sur le site officiel du jeu le 27 octobre 2026. Celle-ci révèle que « le service Pokémon UNITE prendra fin le mardi 23 mars 2027 à 00:00 UTC » sans dévoiler les raisons de cette fermeture soudaine. La nouvelle a d'autant plus choqué la communauté que le tournoi compétitif Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 est maintenu et qu'il aura bien lieu à Tokyo deux jours avant l'arrêt définitif du jeu.

Si le service s'arrête définitivement au printemps prochain, des changements sont déjà appliqués à Pokémon Unite. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter des Gemmes Aeos. Les autres achats sont également stoppés et les abonnements des joueurs concernés ne seront pas renouvelés.

L'ultime événement de Pokémon Unite lancé le 12 novembre prochain

En complément de ces informations, les créateurs de Pokémon Unite ont annoncé qu'un dernier événement serait proposé à la communauté. Il sera lancé le 12 novembre 2026 et aura comme élément central des pièces spéciales, les Pièces Unité. Les joueurs pourront les amasser et les échanger contre des objets apparus en jeu par le passé comme des permis Unité, des Holo-costumes, des articles de mode, des éléments de décoration...

Le mode Archives fera également ses débuts à la même date. Faisant office de boîte à souvenirs, il permettra aux joueurs de se rendre dans la zone d'entrainement, de consulter les succès obtenus et « de se remémorer le bon temps passé sur Pokémon UNITE après la fin du service ».

Alors amis combattants, vous avez jusqu'au 23 mars prochain pour profiter de Pokémon Unite avant qu'il ne disparaisse définitivement. Vous pouvez également tester les autres jeux free-to-play des petits monstres comme Pokémon Champions ou Pokémon Masters EX.