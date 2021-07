Pokémon UNITE partage sa date de sortie

Quand sort Pokémon UNITE ?

Annoncé durant l'été 2020, Pokémon UNITE était resté assez discret depuis, mais avait indiqué il y a quelques semaines qu'il arriverait dans un premier temps sur Nintendo Switch en juillet, puis en septembre sur mobiles. Nintendo et Tencent viennent enfin de nous confirmer la date de sortie.L'attente n'est plus très longue, puisque. Bien entendu, il arrive en free-to-play, afin qu'un maximum de joueurs puisse tester l'expérience MOBA.D'ailleurs, dans le but de vous encourager à jouer dès son lancement, tous les joueurs testant Pokémon UNITE avant le 31 août recevront Zeraora.Si vous ne connaissez pas ce genre de jeux, démocratisé par League of Legends, sachez que deux équipes composées de 3 à 5 joueurs s'affrontent et chaque joueur contrôle un Pokémon différent. Le but est de mettre K.O. vos adversaires et ainsi récupérer l'énergie Æos qu'ils laissent tomber. Cette énergie doit être apportée sur des points d'objectifs adverses, dans le but d'être l'équipe qui en a récolté le plus à la fin de la partie. Vous retrouverez plus de détails ici Pour ce qui est de la version mobile, aucune nouvelle n'a été donnée,. Nous rappelons que la cross-progression sera activée, ce qui veut dire que vous pourrez y jouer aussi bien sur Nintendo Switch et mobiles, et votre progression sera sauvegardée.Rendez-vous donc dès le 21 juillet pour découvrir Pokémon UNITE en free-to-play sur Nintendo Switch.