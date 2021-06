Pokémon UNITE : Quels sont les Pokémon jouables ?

Les Pokémon jouables dans Pokémon UNITE

Pikachu Attaquant, À distance Pikachu excelle dans l'art d'attaquer à distance grâce à l'électricité. Parfois, ses attaques peuvent même paralyser les Pokémon adverses ! Difficulté → ★

Dracaufeu Polyvalent, Rapproché En tant que Salamèche, ce Pokémon présente une utilité limitée ; mais lorsqu'il évolue en Dracaufeu, ses capacités exceptionnelles peuvent infliger des dégâts dans une large zone. Difficulté → ★

Ronflex Défenseur, Rapproché Ronflex encaisse particulièrement bien les coups. C'est un Pokémon fiable qui protège ses alliés des dégâts. Difficulté → ★

Crabaraque Défenseur, Rapproché Crabaraque entrave ses adversaires grâce à différentes capacités. Difficulté → ★

Amphinobi Attaquant, À distance Amphinobi utilise des écrans de fumée et des copies illusoires de lui-même pour se cacher. Difficulté → ★★★

Blancoton Soutien, À distance Blancoton est un précieux soutien capable de soigner les PV de ses alliés et d'augmenter leur vitesse de déplacement. Difficulté → ★

Flambusard Rapide, Rapproché Flambusard trouble l'équipe adverse grâce à des capacités lui permettant de se déplacer très rapidement et de voler au-dessus des obstacles. Difficulté → ★

Lucario Polyvalent, Rapproché Lucario est un Pokémon équilibré, aussi rapide que puissant. Difficulté → ★★★

Florizarre Attaquant, À distance Lorsque ses capacités atteignent la cible ennemie, Florizarre inflige d'énormes dégâts, même de loin. Difficulté → ★★

M. Mime Soutien, Rapproché M. Mime sait particulièrement bien entraver ses adversaires grâce à ses talents de mime. Difficulté → ★★

Flagadoss Défenseur, À distance Flagadoss avance toujours à son rythme, quelles que soient les circonstances. Caractérisé par une forte défense et une tranquillité à toute épreuve, il reste de marbre face aux attaques de ses adversaires. Difficulté → ★★

Absol Rapide, Rapproché Absol est un Pokémon capable de réduire la distance avec un adversaire en un instant et de lui infliger d'énormes dégâts. Difficulté → ★★★

Mackogneur Polyvalent, Rapproché Mackogneur est un Pokémon spécialiste du corps à corps grâce à ses puissantes capacités de combat. Difficulté → ★★

Grodoudou Soutien, À distance Grodoudou apprend de nombreuses capacités pouvant interrompre la progression de ses adversaires, et s'avère donc très utile dans le cadre d'une stratégie d'équipe. Difficulté → ★★

Feunard d'Alola Attaquant, À distance Feunard d'Alola est doté de capacités lui permettant de geler ses adversaires, ce qui les immobilise et les empêche d'attaquer. Difficulté → ★★

Nigosier Attaquant, À distance Nigosier est le Pokémon Avaltouron. Son talent Débogage lui permet de contre-attaquer en recrachant une proie attrapée grâce à la capacité Plongée. Difficulté → ★★★

Ectoplasma Rapide, Rapproché Ectoplasma, un Pokémon généralement tapi dans l'ombre, est maître dans l'art des attaques par surprise. Difficulté → ★★★

Carchacrok Polyvalent, Rapproché Grâce à son talent Peau Dure, Carchacrok renvoie une partie des dégâts subis lorsqu'il est touché par une attaque, dissuadant ainsi les adversaires de s'acharner contre lui. En outre, la capacité Tunnel lui permet d'attaquer ses adversaires par surprise en s'enfouissant dans le sol. Difficulté → ★★

Pyrobut Attaquant, À distance Pyrobut ne brille pas uniquement par sa puissance d'attaque ; il est aussi doté d'une formidable vitesse. De quoi rendre fous ses adversaires ! Difficulté → ★

Les différentes classes de Pokémon dans Pokémon UNITE

Attaquant Ces Pokémon possèdent une endurance faible, mais excellent dans l'art d'infliger de lourds dégâts à distance.

Rapide Ces Pokémon possèdent une puissance et une mobilité élevées. Ils sont très doués pour effectuer des attaques rapides ou marquer des points.

Polyvalent Ces Pokémon possèdent une puissance et une endurance équilibrées. Ce sont des combattants tenaces.

Défenseur Ces Pokémon à l'endurance élevée excellent à protéger leurs alliés et à bloquer les ennemis grâce à des contrôles de foule.

Soutien Ces Pokémon aident leurs alliés en les soignant ou en infligeant des altérations de statut aux adversaires.



Lors de la sortie de, en juillet sur Nintendo Switch et en septembre pour les mobiles, seulement. Bien évidemment, cette liste sera amenée à évoluer au fur et à mesure des mois et des différentes mises à jour proposées pour ce MOBA qui mélangera savamment action intense et stratégie.À l'instar des MOBA déjà existants, des classes seront définies, lesquelles seront associées à un ou plusieurs Pokémon. Ces catégories, ou classes, auront chacune leur spécificité et auront un impact, plus ou moins, important en fonction de l'avancée de la partie. À l'heure actuelle, cinq catégories ont été annoncées, dansregroupant les 19 Pokémon.