PokéPark KANTO, le parc d'attractions Pokémon, a une date d'ouverture et elle est toute proche

Quelques mois après sa révélation officielle, PokéPark KANTO se prépare à ouvrir ses portes. The Pokémon Company a dévoilé la date d'ouverture de cette nouvelle activité et si vous êtes au Japon début 2026, vous pourrez la découvrir !
PokéPark KANTO
est l'un des projets les plus ambitieux annoncés par The Pokémon Company. Présenté pour la première fois lors du Pokémon Presents du 22 juillet 2025, ce mini-parc à thème est la première attraction permanente en extérieur axée sur la franchise aux petits monstres.
Lors de la présentation, il était révélé que le parc ouvrirait début 2026 sans donner plus de précisions. Mais le 10 novembre 2025, un trailer a été mis en ligne avec la date d'inauguration de ce lieu enchanteur pensé pour petits et grands dresseurs.
L'aventure PokéPark KANTO commence en février 2026
Dès le 5 février 2026, les visiteurs pourront partir à la recherche de près de 600 Pokémon différents. D'ailleurs, les réservations et l'achat de billets pour les premiers jours d'exploitation seront lancés dans quelques jours, via un système de loterie.
Cependant, le site n'est disponible qu'en anglais et seuls les chanceux qui seront aux abords de Tokyo début février pourront tenter de découvrir cette attraction.
Deux tarifs seront proposés : 7900 yens (soit 44 euros) pour le Pass Dresseur et 14 000 yens (78 euros) pour le Pass Dresseur AS. Le premier garantit un accès à la ville et un passage limité dans la Foret Pokémon. Tandis que le Pass As permet de profiter en illimité des deux zones, mais également d'avoir accès à des rencontres exclusives ou à une place réservée pour le spectacle de l'Arène.
Rappelons que PokéPark KANTO est un espace de plus de 26 000m² installé dans le parc d'attraction Yomiuriland
, situé à une trentaines de minutes de la capitale nippone via les transports en commun.
Explorez les ruelles d'une ville digne de celles des jeux et une forêt où vivent des centaines de petits monstres
La nouvelle bande-annonce donne d'ailleurs un aperçu des Pokémon qu'il sera possible de « rencontrer » sur les routes du PokéPark KANTO. Sans surprise, les créatures les plus populaires du TCG Pokémon
sont de la partie comme Dracaufeu, Pikachu, Évoli, Léviator, Dracolosse ou encore Amphinobi. La vidéo montre certains des Photospots où les visiteurs pourront prendre la pose aux côtés de leurs Pokémon préférés
.
Pour conclure, précisons que le PokéPark KANTO sera divisé en deux grandes zones. Vous pourrez explorer la Forêt Pokémon et Bourg-les-Joncs,
une ville dans laquelle les visiteurs auront accès au Centre Pokémon, à l'Arène, à des manèges et à plusieurs boutiques. Le trailer de présentation semble également suggérer que des Pikachu danseurs seront présents pour proposer des spectacles.
Mais pour en savoir plus, il faut maintenant patienter jusqu'en février 2026. D'ailleurs, si vous prévoyez un voyage au Japon et une visite au PokéPark KANTO, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !
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