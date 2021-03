Pokémon TCG : Styles de Combat, la nouvelle extension, introduit une nouvelle mécanique

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis le 19 mars 2021, la nouvelle extension,, s'inspirant des jeux vidéo, sortis sur Nintendo Switch, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, implantera « Poing Final », une série d'attaques percutantes et puissantes pouvant mettre le Pokémon de votre adversaire K.-O. en un seul et unique coup, mais aussi « Mille Poings », une technique s'appuyant sur une suite d'attaques furtives qui réussiront à prendre la plupart des adversaires par surprise.Bien entendu, Styles de Combat proposera également des cartes Dresseur et Énergie Point Final et Milles Poings, lesquelles soutiennent les Pokémon du style de combat lié, tout en offrant aux joueurs la possibilité de construire leur propre deck Poing Final ou Mille Points., comprenant 12 Pokémon-V et 16 cartes Pokémon-V entièrement illustrées, 6 Pokémon-VMAX, 19 cartes Dresseur et 6 cartes Supporter entièrement illustrées et 2 cartes Énergie spéciale pourront être trouvées dans, les, aussi appelés Elite Trainer Box (ETB), sans oublier les collections spéciales, du moins, si vous arrivez à mettre la main sur cette nouvelle collection dans vos commerces préférés et spécialisés.