Pokémon TCG : La folie des scalpers pousse les collectionneurs fidèles à abandonner leur passion



le 26 mars 2025 à 11h12 Publié par Florian Lelong le 26 mars 2025 à 11h12

L'annonce d'une nouvelle série Pokémon TCG comme Rivalités Destinées aurait dû être une excellente nouvelle pour les joueurs du jeu de cartes à collectionner. Malheureusement, une fois de plus, les scalpers arriveront certainement à gâcher la fête en achetant des quantités monstrueuses afin de les revendre à des prix astronomiques. Face à ces pratiques, de nombreux joueurs et collectionneurs expriment désormais leur ras-le-bol, allant jusqu'à envisager de quitter définitivement le hobby.