Pokémon TCG : La folie des scalpers pousse les collectionneurs fidèles à abandonner leur passion

L'annonce d'une nouvelle série Pokémon TCG comme Rivalités Destinées aurait dû être une excellente nouvelle pour les joueurs du jeu de cartes à collectionner. Malheureusement, une fois de plus, les scalpers arriveront certainement à gâcher la fête en achetant des quantités monstrueuses afin de les revendre à des prix astronomiques. Face à ces pratiques, de nombreux joueurs et collectionneurs expriment désormais leur ras-le-bol, allant jusqu'à envisager de quitter définitivement le hobby.
Rivalités Destinées déjà victime des scalpers
Avec des précommandes désormais ouvertes sur certains sites et boutiques, le set Rivalités Destinées
, grandement basé sur la Team Rocket, est déjà prévu pour être en rupture de stock un peu partout. Les fans qui espéraient acheter sereinement leurs cartes devront, une nouvelle fois, se confronter à des files d'attente interminables sur les sites de précommandes, mais aussi dans les magasins à proximité de chez eux.
La principale raison de ces difficultés est claire : les scalpers
. Ces revendeurs achètent massivement le stock disponible afin de revendre les cartes ensuite à des prix exorbitants
, sur les plateformes secondaires telles que LeBonCoin, Vinted ou encore Ebay, empêchant les vrais passionnés d'obtenir leurs produits aux tarifs recommandés et traditionnels.
Les fans découragés par une pratique récurrente
Le cas de Rivalités Destinées
n'est malheureusement pas isolé. Plusieurs séries récentes, notamment Étincelles Déferlantes, Évolutions Prismatiques ou prochainement Aventure Ensemble, ont subi, ou vont subir, exactement le même phénomène, rendant presque systématique l'impossibilité pour les joueurs d'acheter de nouvelles cartes Pokémon TCG à leur prix initial.
Les joueurs, fatigués par ces pratiques répétées, sont de plus en plus nombreux à annoncer vouloir quitter définitivement le hobby. Si certains espèrent encore que The Pokémon Company
réapprovisionne rapidement les stocks, avant la sortie officielle du 30 mai pour le set sur la Team Rocket, beaucoup perdent confiance et préfèrent se tourner vers d'autres loisirs ou d'autres jeux de cartes à collectionner tels que One Piece
, Star Wars: Unlimited
ou Lorcana
, lesquels sont plus accessibles en magasin.
L'avenir incertain de Pokémon TCG face aux scalpers
La popularité croissante de Pokémon TCG, notamment depuis le lancement de l'application mobile Pokémon Pocket
, semble avoir aggravé la situation, attirant encore plus de revendeurs malhonnêtes
. L'application Pokémon Pocket permet certes aux joueurs de pratiquer leur jeu favori d'une manière différente, mais elle ne remplace pas le plaisir d'ouvrir et de collectionner des cartes physiques.
En France, la grande majorité des revendeurs officiels
(magasins et/ou boutiques spécialisées) sont soumis à des allocations
, Pokémon Company n'étant pas en mesure de produire une quantité assez importante de produits Pokémon TCG pour satisfaire la demande. Ces magasins et boutiques ne sont donc plus en mesure d'avoir les quantités nécessaires pour répondre aux demandes incessantes de leur clientèle, et font donc face à des ruptures de stocks importantes depuis le début de l'année 2025
.
Certains joueurs restent optimistes, considérant que la situation pourrait s'améliorer d'ici quelques années, lorsque l'intérêt des scalpers diminuera naturellement, ou lorsque Pokémon Company aura décidé de produire en plus grande quantité
, quitte à avoir de nombreux invendus. Toutefois, avec une popularité plus haute que jamais, Pokémon TCG reste une cible privilégiée pour ces revendeurs mal intentionnés, lesquels ont délaissé le marché des sneakers.
Pour l'heure, les passionnés sont contraints de patienter et de faire face à la spéculation ou, pire encore, d'abandonner leur passion pour éviter les frustrations à répétition. Seul le temps dira si les initiatives futures de la Pokémon Company permettront enfin de réduire l'emprise des scalpers sur l'univers Pokémon TCG.
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