Pokémon TCG : Découvrez le contenu du coffret Super-Premium Collection d'Évolutions prismatiques

Pokémon TCG : Vous avez une chance sur 20 000 de trouver cette carte dans les boosters 30e anniversaire

La liste des cartes de l'extension 30e anniversaire du TCG Pokémon a récemment été dévoilée. Mais une surprise inattendue s'y cache et si vous souhaitez compléter le Master set, vous aurez besoin de beaucoup, BEAUCOUP de chance.