Pokémon TCG : Découvrez le contenu du coffret Super-Premium Collection d'Évolutions prismatiques

Comptant parmi les produits les plus attendus de la collection Évolutions prismatiques, le coffret Super-Premium Collection se dévoile et promet de nombreux accessoires collectors.
Évolutions prismatiques
est l'une des séries modernes du TCG Pokémon
les plus appréciées et les plus recherchées par l'ensemble de la communauté. Proposés par vagues, les produits incluent les traditionnels tri-packs, la boîte de 6 boosters ou encore le Coffret dresseur d'élite. Cependant, le plus imposant de ces produits était resté très secret. Mais le 26 février, son contenu a été dévoilé et il devrait combler les amateurs des Évolitions.
Une carte promotionnelle, un tapis de jeu Pokémon TCG inédit, 15 boosters et plus encore
Tout comme le coffret dresseur d'élite, ce coffret sera à l'effigie d'Évoli, mais possédera un fond multicolore représentant toutes les évolutions du petit Pokémon. À l'intérieur, il sera possible d'y trouver 15 boosters ainsi qu'une carte promotionnelle d'Évoli EX.
Tirée de la série japonaise Terastal Festival, il s'agit d'une carte alternative où le Pokémon est placé au-dessus d'une tarte aux fruits.
En plus de la carte et des boosters, le coffret inclut plusieurs accessoires permettant de jouer, de transporter et de protéger ses cartes. La Super-Premium Collection inclut :
- 65 protège-cartes décorées d'Évoli, Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali et Nymphali
- Un tapis de jeu reprenant l'illustration des protège-cartes
- Une boîte de rangement pour deck toute en peluche et à l'effigie d'Évoli
- Une carte avec un code à utiliser dans le jeu Pokémon JCC Live
Très attendu par les collectionneurs, le coffret Super Premium Collection Évolutions prismatiques est aussi le plus rare et le plus cher de cette série.
En effet, les revendeurs risquent de le recevoir en faibles quantités, ce qui risque d'attirer de nombreux scalpeurs. Son prix de vente n'est pas encore connu, mais il sera certainement proposé entre 120 et 150 euros selon les enseignes.
S'il n'est pas victime d'un report, ce coffret sera disponible à partir du 16 mai prochain
. N'hésitez pas à le précommander si vos magasins et enseignes spécialisés proposent cette option car le produit va être très recherché.
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