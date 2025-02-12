Pokémon propose des peluches à taille réelle pour l'année du Serpent

Afin de célébrer le Nouvel An chinois, Pokémon offre aux amateurs de serpents (et d'un monstre très apprécié de la communauté) d'avoir pour leur propre compagnon à l'échelle à câliner.

Capturez dès maintenant les peluches géantes d'Abo, de Majaspic et de Gardevoir

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Dans les magasins de jouets du monde entier et les Pokémon Centers, les peluches comptent parmi les produits dérivés les plus appréciés. Il en existe aujourd'hui de toutes les tailles et mettant à l'honneur chacun des 1025 petits monstres créés depuis les débuts de la franchise. Pour certains événements et occasions exceptionnelles, The Pokémon Company permet aux dresseurs d'. L'année 2025 débute ainsi avec 3 peluches de ce type.Les deux premières sont un clin d'œil à l'année du Serpent qui a officiellement débuté le 29 janvier dernier. À cette occasion,. Cependant, ces dernières sont pour le momentoù la licence Pokémon a récemment fait ses débuts. Mais un autre Pokémon a également droit à une peluche grandeur nature : Gardevoir.Évolution finale de Tarsal, ce Pokémon issu de la 3e génération est l'un des plus populaires auprès de la communauté. Il n'en fallait donc pas plus à The Pokémon Company pour, soit la taille du Pokémon d'après sa description dans les différents Pokédex régionaux. Mais si vous souhaitez capturer ce Pokémon emblématique, vous devrez réunir deux conditions.En effet, cette peluche géante disponible depuis le 6 février 2025 està l'heure où ces lignes sont écrites. Il faut donc passer par ces sites ou par des revendeurs japonais agréés pour importer Gardevoir. De plus, elle coûte la modique somme deau taux de change actuel. Son prix est donc conséquent, mais il y a fort à parier que Gardevoir va s'inviter dans beaucoup de foyers à travers le monde.