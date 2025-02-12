Pokémon propose des peluches à taille réelle pour l'année du Serpent

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 février 2025 à 11h40
Afin de célébrer le Nouvel An chinois, Pokémon offre aux amateurs de serpents (et d'un monstre très apprécié de la communauté) d'avoir pour leur propre compagnon à l'échelle à câliner.
Pokémon propose des peluches à taille réelle pour l'année du Serpent
Dans les magasins de jouets du monde entier et les Pokémon Centers, les peluches comptent parmi les produits dérivés les plus appréciés. Il en existe aujourd'hui de toutes les tailles et mettant à l'honneur chacun des 1025 petits monstres créés depuis les débuts de la franchise. Pour certains événements et occasions exceptionnelles, The Pokémon Company permet aux dresseurs d'obtenir des versions « taille réelle » de leurs Pokémon préférés. L'année 2025 débute ainsi avec 3 peluches de ce type. 

Capturez dès maintenant les peluches géantes d'Abo, de Majaspic et de Gardevoir 

Les deux premières sont un clin d'œil à l'année du Serpent qui a officiellement débuté le 29 janvier dernier. À cette occasion, les Pokémon serpents Abo et Majaspic ont droit à des peluches grandeur nature. Cependant, ces dernières sont pour le moment exclusives à la Chine, où la licence Pokémon a récemment fait ses débuts. Mais un autre Pokémon a également droit à une peluche grandeur nature : Gardevoir. 

Year of the Snake!
byu/brokefootcontessa inpokeplush

Évolution finale de Tarsal, ce Pokémon issu de la 3e génération est l'un des plus populaires auprès de la communauté. Il n'en fallait donc pas plus à The Pokémon Company pour imaginer cette peluche mesurant 1,60m de haut, soit la taille du Pokémon d'après sa description dans les différents Pokédex régionaux. Mais si vous souhaitez capturer ce Pokémon emblématique, vous devrez réunir deux conditions. 

 
 
 
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En effet, cette peluche géante disponible depuis le 6 février 2025 est une exclusivité des Pokémon Center japonais à l'heure où ces lignes sont écrites. Il faut donc passer par ces sites ou par des revendeurs japonais agréés pour importer Gardevoir. De plus, elle coûte la modique somme de 49 500 yens, soit un peu plus de 310 euros au taux de change actuel. Son prix est donc conséquent, mais il y a fort à parier que Gardevoir va s'inviter dans beaucoup de foyers à travers le monde.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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