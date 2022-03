Pokémon : Astres Radieux, la prochaine extension, introduira les Pokémon Radieux

Astres Radieux introduit les Pokémon Radieux

Quand sort l'extension Astres Radieux ?

3 Pokémon Radieux,

8 Pokémon-VSTAR,

21 Pokémon-V et 2 Pokémon-VMAX,

plus de 20 cartes Dresseurs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion de la sortie d', The Pokémon Company International a révélé la nouvelle mécanique de jeu despour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Inspirée par le jeu vidéo Légendes Pokémon: Arceus , cette nouvelle extension mettra en exergue quelques-uns des Pokémon de Hisui, l'ensemble des cartes ayant pour thématique cette même région.La nouvelle mécanique des Pokémon Radieux sera centrée sur les Pokémon chromatiques, lesquels seront représentés par des illustrations texturées. Ces fameux Pokémon Radieux seront, généralement, dotés d'une capacité ou d'une attaque puissante qui influeront sur le cours d'une partie JCC Pokémon. Cependant, au vu de leur potentielle puissance, les joueurs du JCC ne pourront inclure qu'un seul et unique Pokémon Radieux dans leur deck.Bien que cette mécanique exclusive ravira les joueurs du JCC, les collectionneurs seront également contents de découvrirassociées à leurs Pokémon favoris grâce à, avec uneLes vedettes des jeux vidéo Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante, Dialga et Palkia, seront à l'honneur dans cette nouvelle extension tout comme Archéduc, Clamiral et Typhlosion sous leur forme de Hisui. De plus, cette nouvelle série contiendra aussi un set analogue, composé de 30 cartes et appelé « Galerie des Dresseurs », représentant les Dresseurs Pokémon préférés des amateurs de la licence nippone.Disponible par l'intermédiaire de boosters, de Coffrets Dresseurs d'Élite (ETB) et diverses Collections spéciales,contient :