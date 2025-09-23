La licence Pokémon utilisée pour promouvoir les arrestations aux États-Unis

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 septembre 2025 à 17h08
Cela pourrait ressembler à une blague de mauvais goût. Mais le département de la Sécurité intérieure américaine a bien détourné l'univers de Pokémon pour promouvoir ses services et encourager ses membres à attraper tous les criminels.
La licence Pokémon utilisée pour promouvoir les arrestations aux États-Unis
Sur Internet, les détournements impliquant la licence Pokémon sont nombreux. Cependant, ils sont utilisés de manière humoristique ou joviale. Voulant peut-être profiter de l'engouement des collectionneurs et des scalpeurs, le département de la Sécurité intérieure américain a décidé d'utiliser l'univers de Pokémon pour promouvoir ses activités. Mais le résultat final est particulièrement dérangeant. 

« Attrapez-les tous », les délinquants et criminels américains 

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La vidéo en question montre plusieurs interventions réalisées par les équipes du département de sécurité intérieure américaine. Ces séquences incluent des entrées en force chez des individus en utilisant des explosifs, des arrestations et des agents en mission, parfois armés. Toutefois, le détail le plus troublant est que la musique utilisée en fond est le générique anglais de la série animée Pokémon des années 90


Les extraits vidéo des interpellations sont d'ailleurs entrecoupés de plans provenant du générique culte, montrant notamment Sacha en train de lancer des Poké Balls. Le message semble clair : le département veut inviter de futures recrues à les rejoindre en vue de capturer tous les criminels présents aux États-Unis. D'ailleurs, la vidéo reprend le slogan de la franchise, « Gotta catch'em all » (Attrapez-les tous).

Le TCG Pokémon remanié à la sauce du département de Sécurité intérieure

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Mais la vidéo va encore plus loin dans l'utilisation de la franchise aux petits monstres pour promouvoir ses actions. Les dernières secondes de la vidéo montrent des cartes du TCG Pokémon. Mais celles-ci ont été créées de toute pièce et mettent en avant des personnes arrêtées par le département de sécurité intérieure. De nombreuses informations sont partagées à leur sujet, y compris leur nom, leur photo, leur crime et même leur nationalité.

Si la vidéo partagée sur X/Twitter prend des airs de propagande sous fond de phénomène de la pop culture, les internautes ont été choqués en découvrant la vidéo. Les commentaires de la publication mentionnent d'ailleurs Nintendo et The Pokémon Company, qui n'ont pas été sollicités pour promouvoir le département de sécurité intérieure. Beaucoup espèrent désormais que les deux entreprises feront rapidement retirer cette vidéo des réseaux sociaux.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Yes we can (invité) Le 23/09/2025 à 23:00

C'est original pour une fois qu'ils ont de bonnes idées, au moins ça marque