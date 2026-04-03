Pokémon Pokopia : Si vous voulez speedrunner le jeu, testez cette astuce insolite

Sur le papier, speedrunner une simulation de vie est possible mais fait perdre son intérêt au titre en question. Cependant, vous pouvez terminer Pokémon Pokopia en un temps record.

Optimiser sa progression avec des raccourcis et une sélection des capacités les plus utiles

Terminer Pokémon Pokopia en moins de trois heures, c'est possible !

L'arrivée dea chamboulé le quotidien de nombreux dresseurs et des passionnés de simulation de vie. Certains ont déjà cumulé plusieurs centaines d'heures sur le titre, captivés par l'atmosphère cosy, les nombreuses tâches à accomplir et les rencontres avec les Pokémon.Prendre le temps d'explorer, de récolter chaque ressource, de fabriquer et d'aménager son île est un élément important de ce type de jeu et Pokémon Pokopia l'a très bien compris. Cependant, celles et ceux qui aiment terminer les jeux le plus rapidement possible ne font pas l'impasse sur Pokémon Pokopia.PulseEffects, un créateur de contenus, a même partagé sur YouTube. Dans une vidéo de plus de 16 minutes, ce dernier révèle plusieurs astuces permettant de gagner du temps afin de voir le générique de fin plus vite que les autres joueurs. Cela passe par quelques actions pour le moins insolites commeet non à proximité d'un Magicarpe.Dans le même temps, PulseEffects indique queL'exemple le plus parlant est la capacité Roulade de Gravalanch. Dans la vidéo, le créateur de contenus explique que certaines capacités utiles sur une partie normale sont « trop longues à obtenir pour être intéressantes en speedrun ».Grâce à ces astuces, il est possible de terminer Pokémon Pokopia en trois heures seulement. Si le défi peut être amusant à relever, le titre reste plébiscité pour son côté cosy, pour inciter les joueurs à prendre leur temps, à tester toutes les possibilités de construction…Bien entendu, chaque joueur possède sa manière de profiter d'un titre et speedrunner Pokémon Pokopia est une possibilité. Mais allez-vous relever le défi ? Ou au contraire, combien d'heures de jeu avez-vous accumulées sur le titre ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous.