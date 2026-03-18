Pokémon Pokopia : MàJ 1.0.2 du 17 mars 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 10h20
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.0.2 de Pokémon Pokopia, qui est arrivée le 17 mars 2026.
Pokémon Pokopia : MàJ 1.0.2 du 17 mars 2026, patch notes et détails
Nintendo a, très récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur son dernier jeu à succès, à savoir Pokémon Pokopia. Comme prévu, ce nouveau patch, qui est désormais disponible en téléchargement, corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. L'équipe en charge dudit jeu continue de travailler sur ce point et apportera, très certainement, de plus amples corrections à l'avenir.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet de la mise à jour 1.0.2 de Pokémon Pokopia, qui est disponible depuis le 17 mars 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.0.2, du 17 mars 2026, de Pokémon Pokopia

Nous avons apporté des améliorations afin de résoudre les problèmes suivants : 
  • Durant la quête « Rock Smash your way to treasure! » à Terrasec, si le joueur place d'autres blocs au-dessus des blocs fissurés près de Tygnon, il devient difficile de comprendre comment progresser.
  • Durant la quête « To Snorlax! » à Grisemer, si le joueur place d'autres blocs au-dessus des blocs fissurés près de Ronflex, il devient difficile de comprendre comment progresser.
De plus, les problèmes suivants ont été corrigés.

Si ces problèmes se sont déjà produits dans votre jeu, l'installation de cette mise à jour permettra de les résoudre.
  • Durant la quête « Help make a home! » à Terrasec, Carapuce peut se retrouver perché au sommet d'un arbre, rendant alors impossible toute interaction avec lui et bloquant ainsi la progression.
  • Durant la quête « Find the Pokémon Center! » à Grisemer, si les blocs fissurés du pont sont détruits avant que le Professeur Bouldeneu ne le traverse, il deviendra difficile de progresser dans la quête.
  • Durant la quête « Find the Pokémon Center! » à Grisemer, une séquence d'actions spécifique peut empêcher l'objectif concernant la réparation du pont du Professeur Bouldeneu de se déclencher, ce qui empêche de progresser.
  • À Collinangle, une séquence d'actions spécifique peut empêcher l'événement permettant au joueur de rencontrer Motisma.
  • Durant la quête « Clear off the path! » à Collinangle, si celle-ci est déclenchée dans certaines conditions, il deviendra impossible de progresser.
  • Le type de Mimigal est incorrectement répertorié dans le Pokédex.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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