Pokémon Pokopia : MàJ 1.0.2 du 17 mars 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.0.2 de Pokémon Pokopia, qui est arrivée le 17 mars 2026.
Nintendo a, très récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur son dernier jeu à succès, à savoir Pokémon Pokopia
. Comme prévu, ce nouveau patch, qui est désormais disponible en téléchargement, corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté
. L'équipe en charge dudit jeu continue de travailler sur ce point et apportera, très certainement, de plus amples corrections à l'avenir.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet de la mise à jour 1.0.2 de Pokémon Pokopia
, qui est disponible depuis le 17 mars 2026.
Patch notes de la mise à jour 1.0.2, du 17 mars 2026, de Pokémon Pokopia
Nous avons apporté des améliorations afin de résoudre les problèmes suivants :
De plus, les problèmes suivants ont été corrigés.
- Durant la quête « Rock Smash your way to treasure! » à Terrasec, si le joueur place d'autres blocs au-dessus des blocs fissurés près de Tygnon, il devient difficile de comprendre comment progresser.
- Durant la quête « To Snorlax! » à Grisemer, si le joueur place d'autres blocs au-dessus des blocs fissurés près de Ronflex, il devient difficile de comprendre comment progresser.
Si ces problèmes se sont déjà produits dans votre jeu, l'installation de cette mise à jour permettra de les résoudre.
- Durant la quête « Help make a home! » à Terrasec, Carapuce peut se retrouver perché au sommet d'un arbre, rendant alors impossible toute interaction avec lui et bloquant ainsi la progression.
- Durant la quête « Find the Pokémon Center! » à Grisemer, si les blocs fissurés du pont sont détruits avant que le Professeur Bouldeneu ne le traverse, il deviendra difficile de progresser dans la quête.
- Durant la quête « Find the Pokémon Center! » à Grisemer, une séquence d'actions spécifique peut empêcher l'objectif concernant la réparation du pont du Professeur Bouldeneu de se déclencher, ce qui empêche de progresser.
- À Collinangle, une séquence d'actions spécifique peut empêcher l'événement permettant au joueur de rencontrer Motisma.
- Durant la quête « Clear off the path! » à Collinangle, si celle-ci est déclenchée dans certaines conditions, il deviendra impossible de progresser.
- Le type de Mimigal est incorrectement répertorié dans le Pokédex.
Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia
est à retrouver en exclusivité sur Nintendo Switch 2.
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