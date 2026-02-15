Pokémon Pocket vous propose une Pioche Miracle mêlant le feu et la neige

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 février 2026 à 11h00
Deux éléments que tout oppose mais réunis par des créatures populaires sont mis à l'honneur dans la Pioche Miracle mensuelle de Pokémon Pocket. Découvrez comment les ajouter à votre collection.
Pokémon Pocket vous propose une Pioche Miracle mêlant le feu et la neige
Régulièrement, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. La Pioche miracle thématique est officiellement de retour en jeu depuis le 15 février 2026. Découvrez tous les détails de l'événement et les récompenses disponibles.

Pyrobut s'amuse avec Goupix d'Alola dans la Pioche Miracle de Pokémon Pocket

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De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». Cependant, la campagne Coup d'œil étant toujours active à l'heure où ces lignes sont rédigées, celle-ci peut être mise en avant au détriment de la Pioche miracle.

Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs. La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles, cette fois-ci à l'effigie de Goupix d'Alola et de Pyrobut. 

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Précisions que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket. Mais elles possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.

Offrez-vous une collection d'objets cosmétiques avec un concert de Salarsen

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En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements. 

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Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et des cosmétiques représentant Salarsen, le Pokémon Punk. 

Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 15 février et il restera actif jusqu'au 4 mars à 7h59, heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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