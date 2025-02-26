Pokémon Pocket victime de 2 leaks majeurs à quelques heures du Pokémon Presents

Pokémon Pocket aura certainement un segment dédié lors du Pokémon Presents. Mais les surprises prévues pour l'occasion auraient déjà fuitées sur TikTok.
La communauté Pokémon Pocket
surveille attentivement chaque fuite ou information permettant de connaître en avance le contenu qui sera ajouté au titre. Dans cette optique, l'événement Pokémon Presents est particulièrement attendu
, car plusieurs annonces majeures pourraient être faites. Certains leaks ont d'ores et déjà annoncé qu'il sera possible d'obtenir gratuitement 3 boosters après la diffusion.
Mais un autre leak inattendu a fait surface, moins de 48 heures avant la diffusion de la présentation sur YouTube. Sur TikTok et Reddit, des utilisateurs affirment connaître le thème de la prochaine extension de Pokémon Pocket, sa date de sortie et l'arrivée d'une fonctionnalité pour les amateurs de duels. En effet, une publicité pour celle-ci aurait été mise en ligne par erreur, mais celle-ci a été retirée depuis.
Une mini-extension Pokémon Pocket centrée sur le Pokémon légendaire Arceus
Des fuites suggéraient déjà qu'une nouvelle extension arriverait en jeu à la fin du mois de février. Cependant, les leaks partagés sur les réseaux sociaux indiquent qu'il s'agirait d'une mini-extension
. De la même manière que L'Île Fabuleuse mettait en avant Mew, le set A2a aurait comme vedette un monstre légendaire de la 4e génération : Arceus
. Les fuites suggèrent d'ailleurs qu'une certaine carte Arceus EX pourrait totalement chambouler la méta actuelle si les informations relayées sont vraies.
I don't know if the ad got leaked by error but I got a look at the new pack 😅
byu/PersonalityExotic334 inPTCGP
En plus de la carte Arceus EX, la vidéo présentait quelques visuels de cartes de la série comme Évoli et Nosféralto ainsi que le nom anglais de l'extension : Triumphant Light
, qui peut être traduite en français par « Lumière triomphante » ou « Lumière victorieuse ». Quant au Pokémon visible sur les paquets, il s'agirait, sans surprise, d'Arceus.
Mais dans le même temps, une deuxième fuite suggère que DeNA ajouterait courant mars des parties classées dans l'onglet Combat de Pokémon Pocket
. Cependant, il faut attendre les publications officielles pour confirmer cette théorie.
commentaire (0)