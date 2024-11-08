Pokémon Pocket : Un nouveau seuil de téléchargements atteint

Seulement 10 jours après son lancement officiel, Pokémon Pocket affole une nouvelle fois les compteurs et réunit des millions de curieux à travers le monde.
Les ouvertures de boosters dans Pokémon Pocket
ont conquis le monde entier. Même si la Nouvelle-Zélande a profité d'un accès anticipé, l'ensemble de la planète a cédé à l'appel de la Pokémania et à la double ouverture quotidienne de paquets de 5 cartes. Mais le 8 novembre, le titre jouable gratuitement sur iOS et Android a franchi un nouveau cap. En effet, une publication partagée sur le compte officiel X/Twitter du jeu révèle qu'il a déjà été téléchargé plus de 30 millions de fois
.
Pokémon Pocket : un succès populaire et financier
Quelques jours avant de franchir ce palier, plusieurs chiffres ont été partagés concernant la répartition géographique des collectionneurs et les revenus générés par pays. C'est aux États-Unis que Pokémon Pocket concentre le plus d'adeptes avec 29 % des comptes enregistrés
localisés au pays de l'Oncle Sam. Le reste du podium est complété par le Brésil (11 % des téléchargements mondiaux) et le Mexique (représentant 6 % de l'ensemble des comptes créés). Cependant, le pays comptant le plus de joueurs effectuant des achats payants est le Japon. Selon des statistiques, près de 45 % des revenus déjà générés proviennent de l'archipel nippon.
L'engouement des joueurs pour Pokémon Pocket pourrait peut-être même dépasser celui de Pokémon GO. À son lancement en 2016, le titre en réalité augmenté avait atteint le cap symbolique des 50 millions de téléchargements 19 jours après ses débuts
. Mais à ce rythme, Pokémon Pocket pourrait bien lui voler la couronne
et devenir le titre Pokémon sur mobile le plus téléchargé au monde. Si vous aussi vous avez téléchargé le titre sur votre smartphone ou votre tablette, n'hésitez pas à partager votre code Ami
avec la communauté Gamewave pour faciliter votre progression et trouver des partenaires à défier.
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