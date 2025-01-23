Pokémon Pocket : Un joueur obtient 50 000 cartes en jeu en dépensant des milliers d'euros

Un utilisateur japonais de Pokémon Pocket a fait parler de lui en dévoilant une capture d'écran de son compte comprenant 50 000 cartes. Une collection qui coûte cher.
Pour compléter un Master Set (c'est-à-dire avoir toutes les cartes d'une extension), certains joueurs du TCG Pokémon
n'hésitent pas à dépenser beaucoup d'argent. Or, l'arrivée de Pokémon Pocket
a fait apparaitre ce phénomène dans le jeu mobile. Cependant, les objectifs atteints par les dresseurs sont légèrement différents.
Certains sont tentés de dépenser quelques euros pour ouvrir des paquets supplémentaires en vue d'obtenir une carte manquante. Toutefois, Pokémon Pocket propose un système de paliers de cartes collectées à franchir.
Si nous sommes nombreux à avoir dépassé les 1000, les 2000 voire les 5000 cartes collectées, un utilisateur japonais a réussi l'exploit de collectionner 50 000 cartes. Mais à quel prix ?
Plus d'un million de yens dépensés en moins de 3 mois dans Pokémon Pocket
Hajimesyacho a décidé de mener une expérience atypique dans Pokémon Pocket. Depuis le lancement du jeu le 30 octobre 2024, il s'est amusé à dépenser chaque jour l'équivalent de 86 euros (soit 14 000 yens) en jeu.
En effet, Pokémon Pocket impose une limite quotidienne liée à l'argent réel dépensé en jeu. Il ne pouvait donc pas dépenser davantage. Cependant, ces dépenses quotidiennes incluent l'achat de Poké Lingots et l'abonnement au Pass Premium.
Entre le 30 octobre 2024 et le 19 janvier 2025, il a ainsi dépensé 1,12 million de Yens, soit près de 7 000 euros au taux de change actuel
. Cette somme peut sembler importante, notamment pour des cartes numériques. Cependant, Hajimesyacho semble heureux de sa collection hors du commun. D'ailleurs, celle-ci sera prochainement étoffée avec le lancement de la deuxième extension du jeu.
Pour conclure, rappelons qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent réel pour profiter de Pokémon Pocket.
Chaque joueur peut ouvrir gratuitement deux boosters par jour, tant qu'un délai de 12 heures d'attente est respecté. De plus, il est régulièrement possible d'obtenir des boosters gratuits ou des Sabliers boosters via des événements en jeu. Vous pouvez donc avoir une collection de 50 000 cartes gratuitement dans Pokémon Pocket. Mais cela vous prendra juste un peu plus de temps.
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