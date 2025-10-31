Pokémon Pocket : Tout savoir sur l'option Partage et comment l'utiliser

La mise à jour du premier anniversaire de Pokémon Pocket a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités, dont l'option Partage. Découvrez ce nouvel outil communautaire reposant sur la générosité et l'entraide entre joueurs amis.
Le 30 octobre 2025, Pokémon Pocket
a célébré son premier anniversaire en dévoilant une campagne surprise, en ajoutant une toute nouvelle extension et des fonctionnalités d'échange réclamées par la communauté. Mais cette mise à jour a vu apparaître un nouvel élément communautaire : la fonction Partage
.
Entre l'échange et le cadeau, celle-ci va favoriser l'entraide entre les joueurs. Découvrez ses caractéristiques et son fonctionnement dans les lignes qui suivent.
L'option Partage : une alternative à l'échange qui favorise l'entraide entre les joueurs
Comme son nom le sous-entend, l'option Partage a pour vocation de partager vos cartes obtenues en plusieurs exemplaires avec d'autres joueurs du monde entier. Mais contrairement aux échanges, les joueurs offrent une carte manquante sans espérer en recevoir une autre en retour. Il s'agit donc d'un cadeau qui est envoyé pour aider un autre dresseur
à compléter sa collection ou l'un de ses decks.
Une option qui ne concerne que les joueurs amis
Toutefois, l'option Partage est soumise à quelques règles. Dans un premier temps, il n'est possible d'envoyer des cartes qu'à vos amis
. Vous devez donc impérativement ajouter les codes ami d'autres joueurs si vous voulez leur offrir leurs doublons (hors des échanges).
Si vous cherchez des joueurs amis à ajouter dans Pokémon Pocket ou que vous désirez partager le vôtre, n'hésitez pas à consulter l'article ci-dessus.
Une limite quotidienne et un choix de cartes limité
Ensuite, même s'il repose sur la générosité des joueurs, l'option Partage ne peut pas être utilisée de manière illimitée. Il n'est possible d'envoyer qu'une seule carte par jour à chaque joueur ami enregistré
dans l'application.
Notez également que vous ne pouvez pas envoyer toutes vos cartes de cette manière. À l'heure où ces lignes sont rédigées, les joueurs peuvent uniquement envoyer gratuitement des cartes uniquement présentes dans le set principal de chaque extension. Vous pouvez donc envoyer n'importe quelle carte dont la valeur est inférieure ou égale à 4 diamants
(équivalent des cartes EX classiques).
Pour faciliter l'envoi de cadeau, vous pouvez d'ailleurs voir les cartes que le joueur destinataire n'a pas encore dans son Cartodex
.
Comment envoyer une carte à un ami sur Pokémon Pocket via l'option Partage ?
Si vous souhaitez utiliser la fonction Partage dans Pokémon Pocket, voici comment procéder :
- Depuis l'écran d'accueil de Pokémon Pocket, appuyez sur l'onglet Communauté (représenté par 3 silhouettes dans un cercle) sur la barre en bas de l'écran
- Sélectionnez l'option Partager, puis appuyer sur l'option « Partager » visible en bleu
- Votre liste d'amis va apparaitre à l'écran, en précisant si ceux-ci sont connectés ou non. Choisissez l'ami de votre choix en appuyant sur « Partager »
- Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec l'ensemble des cartes que vous possédez ainsi que le nombre d'exemplaires pour chacune d'entre elles. En haut de l'écran, plusieurs cartes spécifiques peuvent apparaître. Cela signifie que votre ami ne les possède pas dans sa collection. Sélectionnez celle que vous souhaitez envoyer en appuyant dessus
- Si vous voulez envoyer une carte provenant d'une extension antérieure, appuyez sur l'onglet « Voir d'autres boosters ». La série affichée par défaut est Méga-Ascension, première extension du bloc B. Pour changer de bloc, appuyez sur la flèche à côté de la mention Série B pour passer à la série A. Toutes les précédentes extensions sont alors visibles à l'écran avec le nombre de cartes que le joueur possède pour chacune d'entre elles. Si le chiffre indiqué est bleu, cela signifie qu'il a réuni toutes les cartes (hors secrètes) de l'extension en question
- Une fois que vous avez choisi une carte à envoyer, un dernier écran récapitulatif apparaît. Il montre la carte en question et combien il vous en restera une fois celle-ci envoyée. Validez simplement en appuyant sur le Partage bleu en bas de l'écran
La carte en question est envoyée et le joueur recevra une notification dans son onglet Cadeau
. Comme pour les Pioches miracle, il est possible d'envoyer un remerciement au joueur qui a fait le cadeau en question. Alors n'attendez plus pour tester cette nouvelle fonctionnalité de Pokémon Pocket et offrir un petit cadeau à vos amis en jeu !
commentaire (1)
Bonjour,
Comment on refuse un partage … ? Je viens de voir une carte que j’ai en 35 fois dans mes cadeaux et j’avais prévu de partager avec quelqu’un d’autre des cartes plus intéressantes aujourd’hui …
Je n’ai pas accepté le cadeau mais puis-je le refuser ?
Merci d’avance