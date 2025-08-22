Pokémon Pocket : Découvrez sa nouvelle extension sur le thème des Bêtes légendaires

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 août 2025 à 15h42
Dresseurs et dresseuses du monde entier, continuez votre voyage dans la région de Johto avec la toute nouvelle extension de Pokémon Pocket, disponible dans quelques jours seulement !
Pokémon Pocket : Découvrez sa nouvelle extension sur le thème des Bêtes légendaires
Le 22 août 2025, un mystérieux trailer de Pokémon Pocket a interloqué la communauté. Diffusé sur le compte X/Twitter coréen du jeu, il semblait dévoiler les cartes et le thème de la future extension du titre. Rapidement retirée des réseaux sociaux, la vidéo a suffi pour captiver les collectionneurs et espérer une confirmation mondiale.

Il n'aura fallu patienter que quelques heures avant de le confirmer : la nouvelle extension de Pokémon Pocket arrive et elle met à l'honneur les Pokémon légendaires les plus insaisissables de la région de Johto. 

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Source secrète, un havre de paix où rencontrer Raikou, Entei et Suicine

Dans la foulée de l'extension Sagesse entre ciel et mer, le voyage dans la province de la deuxième génération de petits monstres continue. Si vous avez connu les jeux d'origine, vous savez qu'en plus de Ho-Oh et de Lugia, il était possible de rencontrer un trio de Pokémon fuyards. Les Bêtes légendaires, Raikou, Entei et Suicune, parcouraient le monde et croiser leur chemin était aussi inattendu que stressant. 

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Mais avec l'extension Source secrète, capturer ce trio de Pokémon légendaires sera beaucoup plus simple. Cette mini-série proposera des versions EX des trois Pokémon, ainsi que de nouveaux petits monstres à ajouter à votre Cartodex. Dans un trailer partagé sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux du jeu, il est possible d'apercevoir Latias et Latios, Milobelus, Limagma, Roigada mais aussi un nouveau bébé Pokémon : Babimanta.

Quand l'extension Source secrète sera-t-elle disponible dans Pokémon Pocket ? 

L'extension Source secrète ne comportera qu'un seul booster, contrairement au duo coloré de Sagesse entre Ciel et Mer. Si tous les Pokémon vedettes de cette nouvelle série sont visibles, c'est Suicune qui est placé au centre de l'illustration. Quant à la date de sortie, elle est toute proche. 

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En effet, Pokémon Pocket a pris l'habitude de proposer à chaque fin de mois une nouvelle extension. Source secrète respecte cette tradition et sera disponible à partir du 28 août 2025. Alors dresseurs et dresseuses, commencez dès maintenant à économiser vos sabliers pour vous offrir quelques ouvertures supplémentaires le jour de la sortie de cette nouvelle extension. 

Miniature vidéo

Rappelons que Pokémon Pocket est un titre jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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