Pokémon Pocket : Tentez d'attraper de nombreux Pokémon électriques lors de cet événement

Vous souhaitez donner un petit coup de fouet à votre collection dans Pokémon Pocket ? Alors complétez la section réservée aux Pokémon électriques avec cet événement gratuit, mais limité dans le temps.
Chaque mois, les joueurs de Pokémon Pocket
ont l'occasion de compléter facilement leur Cartodex lors de l'événement Apparition massive. Généralement, il met à l'honneur une famille de Pokémon (comme les Ultra-Chimères ou les Évolitions) ou un type de Pokémon. Pour l'édition d'août 2025 et à quelques jours des débuts de la toute nouvelle extension du jeu
, le type de Pikachu est mis à l'honneur dans une Apparition massive qui va faire l'effet d'un électro-choc !
Lanturn, Pichu et bien d'autres viennent électriser Pokémon Pocket pendant quelques jours
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle
, accessible depuis l'écran principal de Pokémon Pocket. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé, deux types de Pioche miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco provenant d'extensions variées. Vous pouvez obtenir de cette manière Pikachu, Emolga, Statitik, Lainergie ou encore Loupio
- De manière occasionnelle, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des cartes holographiques ou EX. En plus de Pichu, de Pharamp et de Zeraora, les plus chanceux pourront obtenir Lanturn EX et Tokorico EX, les cartes les plus rares de cette apparition massive. Mais gardez en tête que participer à cette pioche nécessite de dépenser 3 cœurs de votre Vitalité miracle
Obtenez facilement des Sabliers miracle et d'autres récompenses en validant des missions exclusives
En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions
. Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle. Ces missions vous demanderont par exemple d'utiliser la Pioche miracle 5 fois, de collecter 5 ou encore 15 cartes de type électrique. À noter que celles et ceux qui le souhaitent pourront également personnaliser Lanturn EX et Tokorico EX avec des effets déco électrisants. Pour cela, il faudra impérativement dépenser des doublons de ces cartes.
L'apparition massive électrique est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket depuis le 25 août à 8h00 heure française. Elle sera active jusqu'au 31 août à 7h59
, alors ne manquez pas cette opportunité d'électriser votre collection !
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