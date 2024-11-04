Pokémon Pocket téléchargé plus de 10 millions de fois depuis son lancement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2024 à 17h14
Moins d'une semaine après son lancement mondial, le 30 octobre dernier, Pokémon Pocket est un véritable succès avec un nombre de téléchargements record.
Pokémon Pocket téléchargé plus de 10 millions de fois depuis son lancement
Qu'ils soient collectionneurs de cartes physiques, amateurs de combats ou en quête de leur monstre préféré, les joueurs attendaient avec impatience l'arrivée de Pokémon Pocket. S'il existait déjà une version sur mobile du JCC Pokémon, ce nouveau jeu simplifie les règles et met l'accent sur les ouvertures de boosters. Or, ils sont nombreuses et nombreux à aimer déchirer les emballages pour découvrir s'ils renferment une carte brillante. D'ailleurs, une publication partagée sur le compte X/Twitter japonais du jeu confirme son succès. 

Pokémon Pocket aussi populaire et apprécié à son lancement que Pokémon GO

En effet, la publication précise que Pokémon Pocket a été téléchargé plus de 10 millions de fois, et ce moins de 24 heures après l'arrivée du jeu sur les appareils iOS et Android. De tels chiffres rappellent d'ailleurs le lancement de Pokémon GO, même si ce dernier avait davantage affolé les compteurs en atteignant les 50 millions de téléchargements 19 jours après sa sortie. Cependant, cette réussite était attendue par The Pokémon Company, et elle est justifiée par plusieurs détails. 


Tout d'abord, Pokémon Pocket est un titre free-to-play. Vous pouvez donc ouvrir gratuitement 2 boosters par jour sans condition, et même en ouvrir davantage grâce aux objets en jeu. Ensuite, le fait de collectionner est aussi important que de jouer dans la communauté du JCC Pokémon. Mais cette version mobile permet d'obtenir des cartes très recherchées sans dépenser d'argent. Néanmoins, des achats intégrés sont disponibles pour celles et ceux qui le souhaitent. Ils ont d'ailleurs été nombreux à utiliser ce service car Pokémon Pocket aurait déjà rapporté plus de 12,1 millions de dollars

Le succès est donc au rendez-vous pour le jeu mobile. Mais il devrait voir son nombre de téléchargements continuer de croitre dans les semaines à venir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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