Pokémon Pocket : Comment obtenir des boosters gratuitement ?

Ouvrir des boosters dans Pokémon Pocket est aussi amusant qu'addictif. Mais pour avoir toujours plus de paquets à ouvrir sans faire de mal au portefeuille, il existe des astuces à connaître.
Que ce soit en version papier ou numérique, ouvrir des boosters Pokémon est une véritable passion pour des millions de personnes. En effet, le frisson de la découverte et la joie de trouver une carte rare sont d'incroyables sources de dopamine. Ce constat vaut également dans Pokémon Pocket
, le titre free-to-play disponible depuis le 30 octobre 2024 sur iOS et Android.
Cependant, le jeu impose rapidement au joueur de dépenser de l'argent réel s'il veut ouvrir plus de boosters sur une journée. Mais les dépenses peuvent être évitées en adoptant certains réflexes.
Faire preuve de patience dans Pokémon Pocket : la solution la plus simple
Chaque jour, les joueurs peuvent ouvrir jusqu'à deux paquets de cartes dans Pokémon Pocket. S'il est très tentant de vouloir payer pour en ouvrir davantage, fermer l'application et attendre que le délai de 12 heures entre deux ouvertures s'écoule
reste l'option la plus abordable. Même si elle peut mettre les nerfs à rude épreuve, cette habitude peut se transformer en rituel ou en petite récompense de début et de fin de journée. Elle peut même créer des moments d'échange et de partage en synchronisant ses ouvertures de boosters avec celles de ses proches.
Obtenir des Sabliers booster, l'objet le plus pratique dans Pokémon Pocket
Pour accélérer le rythme des ouvertures, les dresseurs et dresseuses peuvent utiliser des Sabliers booster. Ces objets réduisent d'une heure le temps à passer avant le prochain booster gratuit
. Même s'il faut dépenser un sablier par heure restante, cette « monnaie » peut être obtenue très facilement sans rien dépenser. Pour cela, il suffit de terminer les missions quotidiennes, de gagner un niveau supplémentaire ou de gagner un certain nombre de combats.
Mais il n'est pas nécessaire de faire des duels contre des joueurs réels pour gagner des Sabliers Booster. Le mode Combat solo vous permet d'affronter l'IA avec des decks préconstruits. Plus le défi à relever est difficile, plus le nombre de Sabliers offerts en récompense est important. Enfin, vous pourrez obtenir des Tickets insigne en accomplissant certains objectifs. Utilisez cette monnaie dans la boutique de Pokémon Pocket pour augmenter votre stock
.
Économiser les Poké lingots obtenus via certaines missions de Pokémon Pocket
En temps normal, les Poké lingots sont obtenus en échange d'argent réel dans la boutique en jeu. Mais de manière occasionnelle, ils sont offerts en récompense de certaines missions. Si vous avez la chance d'en obtenir, utilisez-les pour réduire le temps d'attente entre deux ouvertures. À la différence des Sabliers booster, le Poké lingot permet de réduire de 2 heures le temps d'attente
. Économiser 50 lingots offre également la possibilité d'ouvrir 10 boosters en une seule fois sans tenir compte du délai d'attente classique.
Vous l'aurez compris : la patience et les économies sont indispensables pour multiplier les ouvertures. Mais avec ces astuces, dresseurs et dresseuses peuvent profiter de Pokémon Pocket sans dépenser un sou.
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