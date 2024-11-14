Pokémon Pocket sur PC, comment y jouer ?

Si Pokémon Pocket est disponible sur appareils mobiles depuis le 30 octobre 2024, de nombreux joueurs se demandent s'ils peuvent en profiter sur PC. Découvrez la réponse dans les lignes qui suivent.
Pokémon Pocket a fait souffler un vent d'ouvertures de boosters en pagaille depuis son lancement fin octobre. Téléchargé plus de 30 millions de fois au 8 novembre 2024
, le titre est l'un des succès mobiles de l'année 2024
grâce à ses 2 paquets quotidiens à ouvrir, ses combats accessibles et son accent mis sur la collection de cartes. Mais le jeu de cartes n'est actuellement disponible que sur les appareils iOS et Android. De fait, certains joueurs PC aimeraient savoir s'il est possible de jouer à Pokémon Pocket
sur un ordinateur fixe ou portable.
Pokémon Pocket est-il jouable sur PC ?
À l'heure actuelle, Pokémon Pocket n'est en soi pas disponible sur PC
car il ne peut être téléchargé que via les stores des appareils iOS et Android. Toutefois, il existe une astuce pour profiter du jeu d'ouverture de boosters mais également d'autres titres mobiles comme Monopoly GO
ou Squad Busters
sur PC. Pour cela, il est nécessaire d'installer un émulateur sur votre machine.
Aujourd'hui, de nombreux programmes de ce type sont disponibles et permettent de jouer à d'innombrables jeux qui ne sont normalement pas ou plus disponibles sur cette plateforme.
Néanmoins, l'installation d'un émulateur peut avoir un impact sur l'expérience de jeu, mais également endommager votre PC
si le programme est corrompu ou peu recommandé par la communauté. Si vous tenez à jouer à Pokémon Pocket sur PC, nous vous recommandons d'utiliser les émulateurs PC les plus connus, tels que BlueStacks
, un émulateur Android ou encore Memu Play
. Cependant, jouer via ordinateur n'offrira pas le même plaisir de jeu que la version mobile, notamment car vous ne pourrez pas ouvrir un booster en glissant votre doigt.
Dans tous les cas, Pokémon Pocket est toujours disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android, où il bénéficie de mises à jour régulières, d'événements temporaires et de missions à accomplir.
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