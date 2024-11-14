Pokémon Pocket sur PC, comment y jouer ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 novembre 2024 à 15h25
Si Pokémon Pocket est disponible sur appareils mobiles depuis le 30 octobre 2024, de nombreux joueurs se demandent s'ils peuvent en profiter sur PC. Découvrez la réponse dans les lignes qui suivent.
Pokémon Pocket sur PC, comment y jouer ?
Pokémon Pocket a fait souffler un vent d'ouvertures de boosters en pagaille depuis son lancement fin octobre. Téléchargé plus de 30 millions de fois au 8 novembre 2024, le titre est l'un des succès mobiles de l'année 2024 grâce à ses 2 paquets quotidiens à ouvrir, ses combats accessibles et son accent mis sur la collection de cartes. Mais le jeu de cartes n'est actuellement disponible que sur les appareils iOS et Android. De fait, certains joueurs PC aimeraient savoir s'il est possible de jouer à Pokémon Pocket sur un ordinateur fixe ou portable.

Pokémon Pocket est-il jouable sur PC ?

À l'heure actuelle, Pokémon Pocket n'est en soi pas disponible sur PC car il ne peut être téléchargé que via les stores des appareils iOS et Android. Toutefois, il existe une astuce pour profiter du jeu d'ouverture de boosters mais également d'autres titres mobiles comme Monopoly GO ou Squad Busters sur PC. Pour cela, il est nécessaire d'installer un émulateur sur votre machine. Aujourd'hui, de nombreux programmes de ce type sont disponibles et permettent de jouer à d'innombrables jeux qui ne sont normalement pas ou plus disponibles sur cette plateforme.

pokemon-pocket-combat

Néanmoins, l'installation d'un émulateur peut avoir un impact sur l'expérience de jeu, mais également endommager votre PC si le programme est corrompu ou peu recommandé par la communauté. Si vous tenez à jouer à Pokémon Pocket sur PC, nous vous recommandons d'utiliser les émulateurs PC les plus connus, tels que BlueStacks, un émulateur Android ou encore Memu Play. Cependant, jouer via ordinateur n'offrira pas le même plaisir de jeu que la version mobile, notamment car vous ne pourrez pas ouvrir un booster en glissant votre doigt.

Dans tous les cas, Pokémon Pocket est toujours disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android, où il bénéficie de mises à jour régulières, d'événements temporaires et de missions à accomplir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket annonce Booster de Luxe Méga et reprend une formule étincelante
Pokémon Pocket 24 septembre 2026

Pokémon Pocket annonce Booster de Luxe Méga et reprend une formule étincelante

Pour conclure sa deuxième année en beauté, Pokémon Pocket vient de dévoiler une extension qui fait la part belle aux meilleures cartes sorties ces derniers mois, dans la lignée de Booster de Luxe EX.
Pokémon Pocket : Feunnec et Mistrigrix se partagent la Pioche miracle mensuelle
Pokémon Pocket 19 septembre 2026

Pokémon Pocket : Feunnec et Mistrigrix se partagent la Pioche miracle mensuelle

En septembre 2026, les compagnons tout doux aux grandes oreilles sont à l'honneur dans Pokémon Pocket. Partez à leur rencontre lors de l'événement Pioche miracle mensuel, disponible pour une durée limitée.
Pokémon Pocket : Électrocutez vos adversaires avec le deck Dedenne EX
Pokémon Pocket 12 septembre 2026

Pokémon Pocket : Électrocutez vos adversaires avec le deck Dedenne EX

Dedenne EX est plus souvent présenté comme adorable compagnon que comme redoutable combattant. Pourtant, le Pokémon antenne est en train de devenir l'un des plus efficaces dans les parties classées de Pokémon Pocket.

commentaire (0)