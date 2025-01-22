Pokémon Pocket s'offre une collaboration avec McDonald's

Par le passé, plusieurs campagnes McDonald's ont permis d'obtenir des boosters de cartes Pokémon dans les menus Happy Meal. Aujourd'hui, une offre similaire avec Pokémon Pocket va voir le jour.
Les habitués de la chaîne de restauration rapide et les collectionneurs de cartes le savent bien : Pokémon et McDonald's, c'est une histoire qui dure. Depuis 2015, la firme propose régulièrement des menus pour les enfants incluant un paquet de 4 cartes à l'effigie des petits monstres
. Ceux-ci ont d'ailleurs déchaîné les passions des collectionneurs adultes et des scalpeurs depuis 2020.
Jusqu'à présent, les collaborations entre McDonald's et Pokémon proposaient uniquement des cartes physiques et de petits jouets aux couleurs de Pikachu et ses amis. Mais pour la première fois, un menu Pokémon Pocket
va arriver en restaurants.
Un hamburger, une petite frite et des Sabliers en pagaille pour Pokémon Pocket
Depuis le 21 janvier et pour une durée limitée, il est possible de commander un Happy Meal comprenant à la fois des cartes papier mais également des récompenses à récupérer dans Pokémon Pocket. Chaque menu vous permet d'obtenir 24 Sabliers Booster et 12 Sabliers miracle.
Les premiers sont toutefois les plus intéressants, car ils permettent d'ouvrir gratuitement 2 boosters sans patienter pendant 12 heures. Du côté des cartes physiques, celles-ci mettent à l'honneur les Pokémon de type Dragon
. Il s'agit de réimpressions de cartes déjà proposées dans le TCG Pokémon et les monstres en question sont :
- Dracaufeu
- Dracolosse
- Rayquaza
- Lanssorien
- Bibichut
- Rondoudou
- Pikachu
- Évoli
- Trioxhydre
- Maraiste
- Noctali
- Rugit-Lune
- Koraidon
- Miraidon
- Draïeul
Mais aussi attendue soit-elle, cette collaboration n'est pas disponible en France
. En effet, les collectionneurs français ont déjà eu l'occasion d'acheter le Happy Meal Pokémon en question en décembre 2024. Cependant, le menu n'incluait pas de récompenses dans Pokémon Pocket. Cette offre est uniquement destinée au marché américain
. Néanmoins, les dresseurs peuvent croiser les doigts et espérer voir ce type de collaboration arriver un jour dans les restaurants de l'hexagone.
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