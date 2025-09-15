Pokémon Pocket : Récupérez les meilleurs accessoires du jeu pendant cet événement



le 15 septembre 2025 à 16h58 Publié par Justine Manchuelle le 15 septembre 2025 à 16h58

Un nouvel événement Pioche miracle a débuté dans Pokémon Pocket. Mais pour la première fois depuis le lancement du jeu, les accessoires à récupérer séduisent davantage que les cartes mises à l'honneur.