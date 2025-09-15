Pokémon Pocket : Récupérez les meilleurs accessoires du jeu pendant cet événement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 septembre 2025 à 16h58
Un nouvel événement Pioche miracle a débuté dans Pokémon Pocket. Mais pour la première fois depuis le lancement du jeu, les accessoires à récupérer séduisent davantage que les cartes mises à l'honneur.
Pokémon Pocket : Récupérez les meilleurs accessoires du jeu pendant cet événement
En temps normal, les événements Pioche miracle de Pokémon Pocket comme l'apparition massive sont l'occasion pour les joueurs d'ajouter des cartes exclusives ou difficiles à obtenir à leur collection. Mais l'événement Pioche miracle mensuel, axé autour de deux cartes, permet également d'obtenir des accessoires uniques. Or, l'édition de septembre 2025 de cet événement suscite un engouement inattendu des joueurs non pas grâce aux cartes, mais à sa collection d'accessoires. 

Maraiste et Terraiste de Paldea volent la vedette aux cartes promotionnelles de la Pioche miracle 

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Visibles dans l'onglet Durée limitée/Événements de la boutique en jeu, la nouvelle collection d'accessoires met à l'honneur Maraiste et Terraiste de Paldea. Si ces Pokémon sont souvent peu appréciés des joueurs, ils ont immédiatement conquis les utilisateurs de Pokémon Pocket avec leur expression ébahie et leurs illustrations apaisantes. 

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Rapidement, la communauté s'est emparée du phénomène en partageant son engouement sur les réseaux sociaux. Sur Reddit et X/Twitter, de nombreux joueurs ont déclaré être impatients d'obtenir et d'utiliser ces accessoires, notamment les protège-cartes et la Poké Pièce. Mais pour pouvoir les ajouter à votre collection, il faut obtenir des Tickets événements. Deux options sont possibles pour cela : valider les missions de l'événement Pioche miracle ou utiliser lesdites pioches.

Tentez de récupérer ces accessoires décalés, mais aussi des cartes représentant Écrémeuh et Phampy dans Pokémon Pocket

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Comme ce fut le cas lors des précédents événements, deux types de pioche sont proposés aux joueurs. La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles. Mais il y a fort à parier que les joueurs vont concentrer leurs efforts sur la pioche gratuite en vue de réunir les tickets nécessaires pour débloquer tous les objets de la collection Maraiste et Terraiste.

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Les deux cartes en question, à savoir Phampy et Écrémeuh, possèdent les mêmes effets que les versions disponibles dans l'extension thématique sur la région de Johto. Cependant, leurs illustrations sont différentes, elles sont holographiques et comportent un tampon Leveinard, prouvant qu'il s'agit d'une carte limitée.

Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible depuis le 14 septembre et il restera accessible jusqu'au 24 septembre prochain à 7h59 heure française. Les accessoires seront quant à eux proposés dans la boutique jusqu'au 1er octobre, alors n'attendez plus pour en profiter. Pour conclure, rappelons que le titre de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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