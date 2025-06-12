Pokémon Pocket : Récupérez 2 cartes inédites avec la Pioche miracle de juin 2025

L'événement Pioche miracle est de retour dans Pokémon Pocket. Pour une durée limitée, tentez d'obtenir de nouvelles cartes d'une Ultra-Chimère et d'un adorable petit ourson.
Une fois par mois, Pokémon Pocket
propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. La Pioche miracle thématique est officiellement de retour en jeu depuis le 12 juin 2025. Découvrez tous les détails de l'événement et les récompenses disponibles.
Un mois de juin sous le signe de la mignonnerie dans Pokémon Pocket avec Vémini et Nounourson
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard »
. Ces mots désignent deux types de pioche avec des récompenses, mais aussi des coûts différents.
La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. À noter que les cartes promotionnelles de l'événement ne sont pas systématiquement proposées sur ce type de pioche. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. Celle-ci en revanche ne contient que des cartes inédites à l'effigie de Nounourson et de Vémini.
Les deux cartes en question possèdent les mêmes effets que les versions disponibles dans l'extension Crise interdimensionnelle
. Cependant, leurs illustrations sont différentes. De plus, chaque carte promotionnelle est holographique et décorée d'un tampon Leveinard
.
Gagnez des Tickets événements et échangez-les contre des objets cosmétiques représentant Ultra-Necrozma
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte Vémini, utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois… En récompense, ils obtiendront des Jetons échange ainsi que des Tickets événements. Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre des cosmétiques inspirés par Necrozma et Ultra-Necrozma, récemment mis à l'honneur dans un événement Combat Solo
.
Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket du 12 jusqu'au 22 juin prochain à 6h59 heure française
, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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