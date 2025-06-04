Pokémon Pocket : Ajoutez 3 cartes surpuissantes et exclusives à vos decks grâce à cet événement

Un nouvel événement de combat solo a débuté dans Pokémon Pocket. Si la chance est au rendez-vous, dresseurs et collectionneurs pourront compléter leur Cartodex avec 3 cartes encore jamais vues en jeu.
Lors des défis solo, les joueurs de Pokémon Pocket
peuvent obtenir des cartes promotionnelles inédites. Mais en règle générale, il s'agit de cartes déjà proposées dans l'une des extensions du jeu. Seule l'illustration est différente. Cependant, une Ultra-brèche s'est ouverte dans l'application le 4 juin dernier, amenant avec elle des Pokémon totalement inédits et qui ne peuvent être obtenus qu'en participant à l'événement Combat Solo des Ultra-Chimères
.
Les Ultra-Chimères prennent le contrôle de l'événement Combat Solo dans Pokémon Pocket
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi des Ultra-Chimères est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. Chaque défi met à l'honneur un deck incluant au moins une forme de Necrozma et des Pokémon de type Psy, Métal ou Dragon.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo-A
.
Sept Ultra-Chimères différentes à récupérer grâce au booster Promo-A, dont 3 encore jamais vues en jeu
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 7 cartes différentes.
Lors de cet événement, vous pourrez obtenir des cartes de Katagami, de Pierroteknik, de Câblifère et d'Ama-Ama. Celles-ci sont identiques à celles proposées dans l'extension Crise interdimensionnelle
, mais sont décorées du tampon Promo-A.
Cependant, les récompenses les plus recherchées sont les 3 cartes inédites représentant les différentes formes de Necrozma
. Si la chance est de votre côté, vous pourrez obtenir Necrozma Crinière du Couchant, Necrozma Ailes de l'Aurore mais surtout Ultra-Necrozma EX.
Cependant, gardez en tête que le booster Promo-A n'est pas systématiquement offert en cas de victoire, sauf si vous gagnez le défi Expert. Si la chance n'est pas de votre côté, il faudra recommencer l'épreuve plusieurs fois pour obtenir le précieux paquet. Pour augmenter vos chances de victoire, privilégiez les decks de type Feu, très efficace contre le type Métal
(les decks Combat pour le défi Facile peuvent également convenir) et n'hésitez pas à utiliser les decks d'emprunt que vous avez pu récupérer au gré de vos ouvertures.
L'événement Combat Solo Ultra-Chimère est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket, quel que soit leur niveau, depuis le 4 juin. Il restera accessible jusqu'au 14 juin à 7h59, heure française.
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