Pokémon Pocket propose une deuxième Pioche miracle pour faire patienter les joueurs

L'extension B1A de Pokémon Pocket n'a toujours pas été dévoilée. Mais pour occuper les joueurs jusqu'à sa présentation, le titre propose une nouvelle Pioche miracle thématique avec deux cartes exclusives à récupérer.
En temps normal, l'événement Pioche miracle est organisé une fois par mois dans Pokémon Pocket
. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. Le 27 novembre 2025, le titre de DeNA a accueilli cet événement
en mettant à l'honneur un canard et un poussin. Cependant, il semble que Pokémon Pocket prolonge l'expérience et ce pour faire patienter les joueurs jusqu'aux débuts de la nouvelle extension du titre. Une deuxième pioche miracle spéciale est donc disponible en jeu en ce début décembre
et ses vedettes sont un ballon et l'une des mascottes de la franchise aux petits monstres.
Grodrive et Évoli, duo décalé de cette deuxième Pioche miracle de décembre dans Pokémon Pocket
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». Cependant, la campagne Coup d'œil étant toujours active à l'heure où ces lignes sont rédigées, celle-ci peut être mise en avant au détriment de la Pioche miracle.
Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs. La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles, cette fois-ci à l'effigie de Grodrive (le Pokémon ballon) et d'un Évoli se reposant sur une souche).
De magnifiques objets cosmétiques à l'effigie de Méga-Léviator comme récompenses à ne pas manquer
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements.
Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et des cosmétiques en noir et blanc représentant Méga-Léviator.
Entre le tapis, les protège-cartes assortis et l'arrière-plan montrant le Pokémon méga-évolué en train d'attaquer, les raisons de valider les missions ne manquent pas ! De plus, un arrière-plan à 3 cartes sur le thème des fêtes
de fin d'année peut aussi être ajouté à votre collection en échange de Tickets événement.
Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 7 décembre et il restera actif jusqu'au 24 décembre 2025 à 6h59
heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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