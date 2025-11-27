Pokémon Pocket met à l'honneur le plus confus des canards dans sa Pioche miracle

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 novembre 2025 à 15h25
L'un des Pokémon préférés des joueurs a droit à son moment de gloire dans Pokémon Pocket grâce à la Pioche Miracle. Découvrez comment l'ajouter à votre collection.
Pokémon Pocket met à l'honneur le plus confus des canards dans sa Pioche miracle
Régulièrement, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Accessible depuis l'onglet du même nom, il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. La Pioche miracle thématique est officiellement de retour en jeu depuis le 27 novembre 2025. Découvrez tous les détails de l'événement et les récompenses disponibles.

Psykokwak et Poussifeu partagent l'affiche de la Pioche miracle mensuelle de Pokémon Pocket

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De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». Cependant, la campagne Coup d'œil étant toujours active à l'heure où ces lignes sont rédigées, celle-ci peut être mise en avant au détriment de la Pioche miracle.

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Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs. La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles, cette fois-ci à l'effigie de Psykokwak et d'un adorable poussin, Poussifeu.

Une collection d'objets cosmétiques qui va en faire craquer plus d'un

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En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements.

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Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et des cosmétiques aux couleurs de Psykokwak. Entre le tapis montrant les canards en train de barboter, l'adorable protège-carte assorti et l'arrière-plan montrant le pauvre Pokémon victime d'un sacré mal de tête, les raisons de valider les missions et de craquer ne manquent pas !

Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket du 27 novembre jusqu'au 14 décembre 2025 prochain à 6h59 heure française, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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