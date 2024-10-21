Pokémon Pocket pré-téléchargé plus de 6 millions de fois

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2024 à 14h58
Alors que Pokémon Pocket ne sera disponible officiellement qu'à la fin du mois, il affiche déjà un nombre record de pré-inscriptions.
Pokémon Pocket pré-téléchargé plus de 6 millions de fois
Présenté comme une alternative au JCC classique et à l'ouverture de boosters physiques, Pokémon Pocket est très attendu par les collectionneurs du monde entier. S'il a bénéficié d'une sortie anticipée en Nouvelle-Zélande pour tester ses différentes fonctionnalités, les pré-inscriptions sont ouvertes depuis l'annonce du titre lors du Pokémon Day, le 27 février dernier. Mais l'engouement des joueurs semble dépasser les attentes, avec un chiffre record. 

Plus de 6 millions de joueurs impatients d'ouvrir des boosters Pokémon Pocket 

En effet, The Pokémon Company a révélé que le jeu avait déjà enregistré plus de 6 millions de pré-téléchargements au niveau mondial. Si ces chiffres sont loin des 100 millions de téléchargements dans le mois ayant suivi le lancement de Pokémon GO, Pokémon Pocket devrait connaître un excellent démarrage, et ce grâce à 3 atouts. 

Le premier est que le jeu est entièrement gratuit et permet d'ouvrir de cette manière jusqu'à 2 boosters par jour. Cela permettra aux personnes n'ayant pas les moyens d'acheter des boosters physiques de profiter du frisson de l'ouverture sans dépenser d'argent. 

Miniature vidéo

Ensuite, Pokémon Pocket fonctionne sur un système d'extension, tout comme le JCC papier. Régulièrement, de nouvelles extensions seront ajoutées au titre, mêlant cartes inédites et séries déjà imprimées par le passé. D'ailleurs, le titre inclut une rareté inédite : les cartes immersives. Inspirées des cartes alternatives, elles ont une illustration étendue dans laquelle il est possible de se promener et d'y découvrir de belles surprises.

Enfin, tout comme dans Pokémon TCG, les joueurs pourront créer des decks et affronter leurs amis dans des parties rapides. Cependant, The Pokémon Company a souhaité simplifier les règles afin de rendre le jeu plus accessible. Pour en apprendre plus sur le fonctionnement du jeu et ouvrir les premiers boosters, rendez-vous le 30 octobre sur iOS et Android !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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