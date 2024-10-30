Pokémon Pocket : Comment obtenir une carte spécifique facilement ?

Si vous recherchez la carte manquante pour compléter votre deck ou votre collection dans Pokémon Pocket sans multiplier les ouvertures de boosters, alors ce guide est fait pour vous !
Chaque ouverture de booster dans Pokémon Pocket est l'occasion de découvrir de nouvelles cartes ou, si la chance n'est pas au rendez-vous, d'obtenir des doublons. Mais collectionneurs et compétiteurs sont souvent confrontés à un scénario redouté. Ils recherchent une carte spécifique, celle qui comblerait ce trou dans leur classeur ou qui viendrait ajouter la touche finale à un redoutable combo. Pourtant, malgré les multiples ouvertures, la carte tant désirée refuse de se montrer
. Dans Pokémon Pocket
, ce problème peut être évité grâce à 2 fonctionnalités.
Utilisez les Points booster pour fabriquer votre carte préférée dans Pokémon Pocket
Lorsque vous ouvrez un booster de Pokémon Pocket, quelle que soit son extension ou son illustration
, vous obtenez des Points booster. Ces points sont comme une monnaie que les joueurs peuvent échanger contre la carte de leur choix
. D'ailleurs, ils peuvent être dépensés pour obtenir une carte commune comme une carte de rareté 3 étoiles. Au total, il est possible de cumuler jusqu'à 2 500 Points booster.
Pour les utiliser, appuyez sur les boosters dans le menu principal. Sur l'écran de sélection, une icône bleue symbolisant un booster ouvert est visible en bas à droite de l'écran. Appuyez dessus pour voir apparaitre toutes les cartes de l'extension. Sous chacune d'entre elles, un nombre de Points booster allant de 35 à 2 500 est indiqué
. Il vous suffit alors de sélectionner la carte que vous souhaitez obtenir, d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaité, puis de valider votre choix en appuyant sur « Échanger ».
Si les cartes à 1 losange (les plus faciles à obtenir) ne nécessitent que 35 Points booster, les plus rares peuvent demander entre 500 et 2 500 Points booster
. Cependant, accumuler cette monnaie est une alternative qui permet d'obtenir les cartes les plus rares, y compris les cartes Gold.
La Pioche miracle dans Pokémon Pocket : une autre option plus aléatoire
Si la chance est de votre côté, vous pouvez obtenir une carte manquante à votre collection en utilisant la Pioche miracle.
En fonction de la rareté de celle-ci, il suffit de dépenser entre 1 et 5 Vitalité miracle pour la récupérer. Pour cela, consultez régulièrement les offres en cours. Mais n'oubliez pas que les chances d'obtention ne sont pas garanties.
À l'achat d'une Pioche miracle, le contenu du booster présenté est mélangé de manière aléatoire. Vous avez donc une chance sur 5 d'obtenir ce que vous voulez.
Mais en attendant d'accumuler assez de Points booster, cette option est à privilégier, même si elle peut se solder par un échec.
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