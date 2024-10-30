Pokémon Pocket : Comment obtenir une carte spécifique facilement ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2024 à 19h10
Si vous recherchez la carte manquante pour compléter votre deck ou votre collection dans Pokémon Pocket sans multiplier les ouvertures de boosters, alors ce guide est fait pour vous !
Pokémon Pocket : Comment obtenir une carte spécifique facilement ?
Chaque ouverture de booster dans Pokémon Pocket est l'occasion de découvrir de nouvelles cartes ou, si la chance n'est pas au rendez-vous, d'obtenir des doublons. Mais collectionneurs et compétiteurs sont souvent confrontés à un scénario redouté. Ils recherchent une carte spécifique, celle qui comblerait ce trou dans leur classeur ou qui viendrait ajouter la touche finale à un redoutable combo. Pourtant, malgré les multiples ouvertures, la carte tant désirée refuse de se montrer. Dans Pokémon Pocket, ce problème peut être évité grâce à 2 fonctionnalités. 

Utilisez les Points booster pour fabriquer votre carte préférée dans Pokémon Pocket

Lorsque vous ouvrez un booster de Pokémon Pocket, quelle que soit son extension ou son illustration, vous obtenez des Points booster. Ces points sont comme une monnaie que les joueurs peuvent échanger contre la carte de leur choix. D'ailleurs, ils peuvent être dépensés pour obtenir une carte commune comme une carte de rareté 3 étoiles. Au total, il est possible de cumuler jusqu'à 2 500 Points booster. 

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Pour les utiliser, appuyez sur les boosters dans le menu principal. Sur l'écran de sélection, une icône bleue symbolisant un booster ouvert est visible en bas à droite de l'écran. Appuyez dessus pour voir apparaitre toutes les cartes de l'extension. Sous chacune d'entre elles, un nombre de Points booster allant de 35 à 2 500 est indiqué. Il vous suffit alors de sélectionner la carte que vous souhaitez obtenir, d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaité, puis de valider votre choix en appuyant sur « Échanger ». 

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Si les cartes à 1 losange (les plus faciles à obtenir) ne nécessitent que 35 Points booster, les plus rares peuvent demander entre 500 et 2 500 Points booster. Cependant, accumuler cette monnaie est une alternative qui permet d'obtenir les cartes les plus rares, y compris les cartes Gold.

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La Pioche miracle dans Pokémon Pocket : une autre option plus aléatoire

Si la chance est de votre côté, vous pouvez obtenir une carte manquante à votre collection en utilisant la Pioche miracle. En fonction de la rareté de celle-ci, il suffit de dépenser entre 1 et 5 Vitalité miracle pour la récupérer. Pour cela, consultez régulièrement les offres en cours. Mais n'oubliez pas que les chances d'obtention ne sont pas garanties. 

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À l'achat d'une Pioche miracle, le contenu du booster présenté est mélangé de manière aléatoire. Vous avez donc une chance sur 5 d'obtenir ce que vous voulez. Mais en attendant d'accumuler assez de Points booster, cette option est à privilégier, même si elle peut se solder par un échec.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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