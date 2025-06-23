Pokémon Pocket organise une ultra apparition massive à ne pas manquer

Pour la première fois depuis ses débuts, Pokémon Pocket propose une apparition massive qui n'est pas centrée autour d'un type, mais d'une « famille » de Pokémon particulièrement redoutée.
Chaque mois, les joueurs de Pokémon Pocket
ont l'occasion de compléter facilement leur Cartodex lors de l'événement Apparition massive. Généralement, il met à l'honneur un type de Pokémon, que ce soit le type Feu, Plante, Psy ou encore Ténèbres. Mais en juin 2025, le jeu de cartes à collectionner fait une entorse à cette « tradition ». Comme un dernier clin d'œil à la région d'Alola, cet événement temporaire va permettre aux joueurs d'obtenir des cartes tirées de la dernière extension en date : Crise interdimensionnelle.
Les Ultra-chimères viennent jouer les trouble-fêtes dans l'Apparition massive mensuelle de Pokémon Pocket
Pour participer, il vous suffit de vous rendre dans la catégorie Pioche miracle
, accessible depuis l'écran principal de Pokémon Pocket. Lorsqu'un événement Apparition massive est proposé, deux types de Pioche miracle différentes peuvent apparaitre de manière aléatoire :
- Dans la majorité des cas, la pioche est gratuite et constituée de cartes communes ou unco comme des Ultra-chimères, mais aussi de cartes Dresseur comme Elsa-Mina, la Chimérite ou la carte Barrière Chimère.
- De manière occasionnelle, la Pioche Rare peut apparaitre, et celle-ci vous donne la possibilité d'obtenir des Ultra-chimères holographiques (comme Bamboiselle ou Mandrillon) ainsi que les 2 cartes les plus rares de l'événement, Mouscoto EX et Engloutyran EX. Dans les deux cas, vous devrez dépenser des Vitalités miracle pour tenter votre chance
Des missions exclusives et des effets déco temporaires à récupérer
En plus de compléter votre Cartodex, ce nouvel événement possède ses propres missions. Celles-ci sont accessibles dans l'onglet Événement/durée limitée. Si vous les validez, vous obtiendrez en récompense des Tickets boutique ainsi que des Sabliers miracle. Pendant la durée de l'événement, des effets déco exclusifs peuvent être obtenus pour personnaliser votre Mouscoto EX ou votre Engloutyran EX.
Mais vous n'avez que quelques jours pour en profiter.
L'apparition massive des Ultra-chimères est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket depuis le 23 juin à 8h00 heure française. Elle sera active jusqu'au 29 juin à 7h59
, alors ne manquez pas cette opportunité s'il manque des cartes à votre collection !
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