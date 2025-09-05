Pokémon Pocket : Obtenez jusqu'à 6 boosters gratuits lors de cet événement temporaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 septembre 2025 à 14h37
Joueurs et collectionneurs de Pokémon Pocket, ne manquez pas cette occasion unique. Un nouvel événement gratuit va débuter et il va vous permettre de faire le plein de récompenses en validant des objectifs très simples.
Pokémon Pocket : Obtenez jusqu'à 6 boosters gratuits lors de cet événement temporaire
Pour inciter les joueurs à revenir régulièrement sur l'application, Pokémon Pocket propose de manière régulière des événements gratuits en jeu. Les plus fréquents sont l'apparition massive (qui permet d'obtenir des cartes d'un type spécifique via la Pioche miracle), l'événement de Combat solo et la campagne coup d'œil. Mais DeNA aime également surprendre sa communauté avec d'autres événements plus rares, toujours gratuits et à la portée de tous les utilisateurs. 

Un nouvel événement de ce type va débuter dans quelques heures. D'ailleurs, les chasseurs de Sabliers boosters vont beaucoup l'apprécier ! 

Une semaine de récompenses à ne pas manquer dans Pokémon Pocket

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En effet, le mois de septembre sera marqué par le retour de la semaine bonus dans Pokémon Pocket. Déjà proposée à plusieurs reprises dans le jeu (notamment pour les célébrations des 6 mois du titre), cet événement propose aux joueurs de relever 12 défis différents. L'un d'entre eux est d'ailleurs très simple à réaliser car il prend la forme d'un bonus de connexion quotidienne. Lancer Pokémon Pocket chaque jour pendant 7 jours vous permettra d'obtenir très facilement des Sabliers boosters et des Poudres éclat. 

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Les autres missions sont liées aux fonctionnalités et aux différents modes disponibles dans Pokémon Pocket. Vous serez notamment invités à participer à un, trois, cinq et dix combats. Aucune condition de victoire n'est imposée pour valider la progression et ces quêtes peuvent être effectuées lors de matchs contre d'autres joueurs ou en mode Solo. Il sera également demandé d'envoyer 5 remerciements à d'autres joueurs (lorsque vous utilisez leur Pioche miracle par exemple).

Récupérez assez de Sabliers boosters pour ouvrir jusqu'à 6 boosters gratuitement 

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En validant les 12 missions, les joueurs peuvent ainsi récupérer 10 Tickets boutique, 5000 Poudres éclat (indispensables pour effectuer des échanges avec d'autres joueurs) mais surtout 72 Sabliers boosters. Cela permet d'ouvrir sans attendre 6 boosters de votre choix. Vous pouvez également les économiser afin d'anticiper la sortie de la prochaine extension, prévue dans quelques semaines. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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