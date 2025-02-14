Pokémon Pocket : Obtenez des éléments cosmétiques à l'effigie de cet adorable Starter

La deuxième partie de l'événement Pioche miracle consacré à Ouisticram a débuté dans Pokémon Pocket. Complétez sans attendre de nouvelles missions et obtenez des récompenses inédites.
Depuis le 7 février, les joueurs de Pokémon Pocket peuvent tenter d'obtenir des cartes promotionnelles à l'effigie de Togépi et de Ouisticram en jeu
. En complément, l'événement propose des éléments cosmétiques pour personnaliser votre deck ou votre plateau.
Le 14 février a marqué le lancement de la partie 2 de cet événement Pokémon Pocket
. Ce dernier vous permet de récupérer via la boutique de tous nouveaux objets inédits aux couleurs du Starter feu de la quatrième génération
. De plus, vous pouvez les obtenir très facilement en accomplissant quelques missions très simples.
Rendez vos accessoires tout feu tout flamme avec Ouisticram dans Pokémon Pocket
Vous pourrez voir tous les objets disponibles dans l'onglet Durée limitée/Événements de la boutique Pokémon Pocket. Au total, vous pouvez ajouter 7 éléments inédits à votre collection,
dont une pièce Ouisticram, une icône Poké ball, des arrière-plans, une couverture de Cartodex, un tapis de jeu montrant Ouisticram, Chimpenfeu et Simiabraz ou des protège-cartes. Mais pour acheter ces cosmétiques, vous aurez besoin de Tickets événements.
Pour les obtenir, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, vous pouvez en récupérer en utilisant la Pioche miracle temporaire.
Renouvelée régulièrement, elle est gratuite et vous avez deux chances sur 5 d'obtenir un Ticket événement. La deuxième option consiste à valider des missions liées à l'événement Pioche Miracle.
Pour les consulter, allez simplement dans l'onglet Missions, en bas à droite de l'écran principal. Sélectionnez ensuite la catégorie Pioche Miracle. Vous pourrez voir des quêtes vous demandant d'utiliser la Pioche miracle 2 fois, 3 fois ou demandant d'obtenir 2 exemplaires de cartes Ouisticram
. Dès qu'un objectif est validé, pensez à venir réclamer chaque récompense associée. Selon la difficulté de la mission, vous pourrez obtenir entre 1 et 3 Tickets événements par mission.
Alors pensez à utiliser la Pioche Miracle, mais ne tardez pas. Les récompenses de cet événement Pioche Miracle sont disponibles jusqu'au 27 février 2025.
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