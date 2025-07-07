Pokémon Pocket : Brillez en parties classées avec le flamboyant duo Pyroli EX / Phyllali EX

Les Évolitions se sont rapidement fait une place de choix dans les matchs compétitifs de Pokémon Pocket. Mais pour augmenter les chances de victoire, il est recommandé de réunir deux éléments que tout oppose.
Mettant à l'honneur toutes les Évolitions, l'extension La Clairière d'Évoli
est rapidement devenue l'une des préférées des collectionneurs de Pokémon Pocket
. Cependant, les plus combattifs ont repéré le potentiel des nombreuses évolutions d'Évoli. D'ailleurs, un deck commence à affoler le classement en compétitif avec une combinaison unique mêlant les plantes et le feu qui possède déjà un surnom évocateur : Eevee Box
.
Le deck Eevee Box de Pokémon Pocket : un cadeau surprise explosif comme une flamme, vif comme des feuilles dans le vent
Pouvant être traduit par « Boîte aux Évolis », le deck Eevee Box est constitué uniquement de cartes Pokémon d'Évoli et de ses Évolitions
. Si Phyllali est le plus représenté car il est décliné en 2 versions différentes, Pyroli EX est la plus grande menace de ce jeu.
Attaquant principal, il est possible de lui attacher des énergies de type Feu depuis le banc grâce à son talent Ignition. Même s'il subit des dégâts en utilisant ce talent, son attaque Danse Flammes reste redoutable et peut venir à bout de nombreux adversaires.
Mais si Pyroli EX tarde à arriver, Phyllali peut prendre le relais. Comme Pyroli EX, accumuler les énergies est très simple grâce à son talent Souffle forestier. Par sécurité, un Nymphali EX est intégré au jeu pour accélérer la pioche et gagner du temps entre deux attaques.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Eevee Box
S'il peut être difficile à utiliser pour les débutants
, le deck Eevee Box permet de venir à bout des adversaires les plus coriaces, y compris le redouté Plumeline
. Pour surprendre vos adversaires avec les Évolitions, voici les cartes à réunir pour utiliser ce deck :
- Évoli x2 (La Clairière d'Évoli)
- Phyllali (Choc Spatio-temporel)
- Évoli EX x2 (La Clairière d'Évoli)
- Pyroli EX x2 (La Clairière d'Évoli)
- Phyllali EX x2 (Lumière triomphale)
- Nymphali EX (La Clairière d'Évoli)
- Sac Évoli x2 (La Clairière d'Évoli)
- Poké ball x2 (Boutique en jeu)
- Cape géante (Choc spatio-temporel)
- Mars (Choc spatio-temporel)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Red (Réjouissances rayonnantes)
- Morgane (Puissance génétique)
Le fait d'avoir plusieurs Évolitions à disposition va mettre des bâtons dans les roues de l'adversaire car ils ne possèdent pas les mêmes faiblesses. Mais pour être efficace, il faut changer régulièrement de Pokémon actif. Le deck Eevee Box repose beaucoup sur les Pokémon EX et ceux-ci rapportent davantage de points s'ils sont éliminés. Alors restez sur vos gardes et exploitez au mieux la puissance des Évolitions pour remporter le duel !
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