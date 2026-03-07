Pokémon Pocket : Ne manquez pas cet événement temporaire pour remplir vos réserves de Sabliers

Alors qu'une campagne riche en cadeaux gratuits est déjà disponible dans Pokémon Pocket, une deuxième campagne est lancée et permet d'amasser quelques Sabliers supplémentaires. Mais pour les récupérer, vous devrez jouer tous les jours !

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Toujours plus de cadeaux gratuits dans Pokémon Pocket avec le retour de la Semaine bonus

Un objet cosmétique offert en réalisant une mission très simple

Depuis le lancement des célébrations du 30e anniversaire des petits monstres, les cadeaux pleuvent sur les joueurs de. Quelques minutes avant le Pokémon Présents du 27 février dernier, la campagne « 30 jours de cadeaux » a été lancée et permet de récupérer des boosters provenant de 3 extensions différentes et plusieurs centaines de sabliers.Mais le titre de DeNA est déterminé à gâter davantage les joueurs et les joueuses.. Voilà une belle occasion d'ajouter quelques Sabliers supplémentaires à votre réserve, mais aussi quelques autres surprises.Dans l'onglet Missions de l'application, les joueurs peuvent découvrir une catégorie Semaine bonus. Celle-ci liste plusieurs objectifs faciles à valider, comme le fait deEn validant chacune de ces missions de connexion, les utilisateurs pourrontMais les missions de la semaine bonus ne se limitent pas à une simple connexion quotidienne. D'autres missions vous demandent d'. Il est important de noter que les combats réalisés dans le mode Solo comptent dans la progression de ces missions bonus.En validant ces objectifs, vous pourrez obtenir 6 000 Poudres éclat et 12 Sabliers boosters supplémentaires, pour un total de 60 sabliers (soit 5 boosters gratuits).Enfin, comme ce fut le cas lors de la semaine bonus de février 2026, Pokémon Pocket a mis en ligne une dernière mission qui devrait plaire aux amateurs d'objets cosmétiques. La dernière mission de cette semaine bonus vous demandera d'Vous pouvez envoyer un remerciement à un autre utilisateur juste après une Pioche miracle ou si un ami utilise la fonction Partage pour vous donner une carte manquant à votre collection. En validant ce dernier objectif,La semaine bonus de Pokémon Pocket a débuté le 7 mars à 7h heure française etRappelons pour conclure que le jeu de cartes à collectionner de DeNA est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.