Pokémon Pocket : Mais où est passée la campagne Coup d'œil ?

Ajout facilitant l'obtention de cartes rares ou manquantes à votre collection, la campagne Coup d'œil est très utile dans Pokémon Pocket. Pourtant, elle semble avoir déserté l'application.
En avril 2025, DeNA introduisait une nouvelle fonctionnalité dans la Pioche miracle de Pokémon Pocket
: le Coup d'œil. Prenant la forme de campagnes disponibles pour une durée limitée, cet ajout permettait de regarder l'une des 5 cartes proposées lors d'une Pioche miracle pour savoir si vous faisiez ou non le bon choix.
Rapidement, cet ajout a été plébiscité par les joueurs, notamment pour augmenter leurs chances d'obtenir les cartes les plus rares du jeu. Toutefois, la campagne Coup d'œil
a toujours été proposée quelques jours par mois de manière temporaire. Mais depuis quelques semaines, les joueurs s'interrogent.
La campagne Coup d'œil absente depuis plusieurs semaines dans Pokémon Pocket
La dernière campagne Coup d'œil proposée dans Pokémon Pocket date de la mi-octobre
. Or, en novembre 2025, celle-ci n'a pas été reproposée aux joueurs. Plus étonnant encore, cette campagne ne figure pas dans le planning des événements organisés en jeu au cours du mois de décembre. Certains utilisateurs réguliers de l'application se demandent donc si cet « outil de triche » a disparu de manière définitive ou s'il reviendra prochainement.
Dans un premier temps, il faut rappeler que la campagne Coup d'œil n'avait pas vocation à devenir un ajout permanent
dans le titre de DeNA. Ensuite, cet événement est généralement organisé dans la première quinzaine du mois, peu de temps après le lancement d'une nouvelle extension.
Or, en novembre dernier, une semaine de missions bonus a été proposée aux joueurs dans le cadre des festivités du premier anniversaire
. La campagne Coup d'œil a donc été temporairement mise de côté.
Un retour possible prévu en 2026 ?
Enfin, étant donné qu'aucune nouvelle extension n'a été lancée à la fin du mois de novembre dans Pokémon Pocket, ramener la campagne Coup d'œil aurait été peu utile. Cependant, cela signifie-t-il qu'elle ne sera plus jamais proposée ? DeNA et The Pokémon Company n'ont partagé aucune information à ce sujet
. Toutefois, il est probable que l'événement soit mis de côté pour la période des fêtes.
Si une nouvelle sortie est prévue pour la fin janvier 2026, la campagne Coup d'œil pourrait revenir dans Pokémon Pocket mi-février 2026. Toutefois, il ne s'agit là que de spéculations. Le développeur avait proposé cette fonctionnalité de manière temporaire et elle peut donc ne jamais revenir en jeu
. Mais nous croisons les doigts pour qu'elle revienne en 2026 afin de nous aider à remplir nos Cartodex dans Pokémon Pocket !
commentaire (0)