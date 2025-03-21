Pokémon Pocket : Les Pokémon shiny débarquent dans une toute nouvelle extension

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 mars 2025 à 15h08
S'il est possible de trouver des versions chromatiques de vos Pokémon préférés dans le TCG Pokémon, ils seront également de la fête dans Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket : Les Pokémon shiny débarquent dans une toute nouvelle extension
La dernière série en date de Pokémon Pocket, Lumière triomphale, est disponible en jeu depuis le 28 février dernier. Cependant, DeNa et The Pokémon Company ont décidé de surprendre la communauté en annonçant l'arrivée d'une toute nouvelle série pour le mois de mars. D'ailleurs, celle-ci risque fort de combler les collectionneurs car elle vous invite à partir à la chasse aux Shinys. 

Des réjouissances qui brillent de mille feux dans Pokémon Pocket

Baptisée Réjouissances Rayonnantes, cette nouvelle extension est similaire à Lumière Triomphale et à L'Île Fabuleuse. Il ne s'agit pas d'une extension majeure, mais d'une série annexe avec moins de cartes. Inspirée par les extensions des Destinées du TCG Pokémon, l'extension inclut pour la première fois des cartes chromatiques. Les joueurs pourront obtenir deux types de cartes chromatiques : les cartes classiques et les version Full art. 

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Dans une petite vidéo de présentation, Pokémon Pocket donne un aperçu des Pokémon shinys qu'il sera possible d'obtenir dans cette nouvelle série. La variante chromatique de Dracaufeu EX sera sans conteste la plus prisée, mais elle est accompagnée par Lucario EX, un autre Pokémon très apprécié de la communauté. Parmi les autres Pokémon chromatiques visibles à l'écran figurent Pachirisu, Dardargnan, Triopikeau...

Réjouissances Rayonnantes marquera également le début des matchs classés dans Pokémon Pocket. Les dresseurs et dresseurs du monde entier pourront gagner des points à chaque combat remporté et augmenter leur niveau général via un système de saison. À la fin de la saison, chacun recevra en récompense un insigne correspondant à son niveau. 

Miniature vidéo

L'extension Réjouissances Rayonnantes sera disponible dans Pokémon Pocket à partir du 27 mars prochain. Alors faites le plein de Sabliers boosters dès maintenant pour en profiter à son lancement. Rappelons pour conclure que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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