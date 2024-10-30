Pokémon Pocket : Les différents objets du jeu et leur utilité

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 octobre 2024 à 15h15
Dans Pokémon Pocket, vous pouvez obtenir gratuitement ou acheter différents objets très précieux, surtout pour gagner du temps. Découvrez comment les obtenir.
Pokémon Pocket : Les différents objets du jeu et leur utilité
L'ouverture quotidienne de boosters et les combats sont des éléments importants de Pokémon Pocket. Mais pour faciliter les ouvertures et personnaliser son interface de jeu, le titre propose une pléthore d'objets et de monnaies inédites. Si certains d'entre eux peuvent être obtenus sans dépenser d'argent réel, d'autres sont payants. Mais qu'ils donnent droit à des éléments cosmétiques ou à des accélérateurs, ils ont tous un rôle déterminant. 

Les objets accélérateurs dans Pokémon Pocket 

Les objets les plus répandus et les plus utiles dans Pokémon Pocket sont les accélérateurs. Ceux-ci aident les joueurs à gagner du temps sur les tirages de boosters, les Pioches Miracle et plus encore. Ils peuvent être obtenus en récompense de missions (qu'elles soient faciles ou quotidiennes), dans la boutique en jeu ou en participant à des événements temporaires. Au total, Pokémon Pocket compte 4 objets accélérateurs au lancement du titre :
  • Sablier booster : il permet de réduire d'une heure le temps de recharge de la jauge booster
  • Sablier miracle : il réduit d'une heure le temps de recharge d'une Vitalité miracle
  • Sablier événement : ce sablier permet de participer à nouveau à des événements temporaires ou limités
  • Rembobinateur : il permet de restaurer une Pioche miracle qui n'est plus accessible
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Les monnaies Premium et liées à la boutique de Pokémon Pocket 

Les monnaies dites Premium permettent d'acheter des éléments cosmétiques, des accélérateurs et plus encore. Si certains peuvent être obtenus en accomplissant des missions ou en terminant des collections (comme c'est le cas du Ticket insigne), la majorité de ces monnaies s'obtiennent en effectuant des achats en argent réel. Ils peuvent également nécessiter d'activer le Pass premium. Dans Pokémon Pocket, il existe 4 monnaies premium :
  • Ticket insigne : ce ticket peut être obtenu en terminant des missions. Dans la boutique en jeu, il peut être échangé contre des objets accélérateurs, des tickets spéciaux, des cartes et certains éléments cosmétiques
  • Poké lingot : le Poké lingot est la monnaie en argent réel du titre. Il est possible d'acheter des Poké lingots pour des sommes allant de 0,99 € à 99,99 € pour le lot le plus important. Les lingots permettent de réduire le temps d'attente des boosters
  • Ticket premium : ce ticket est obtenu uniquement en terminant les missions inédites du Pass premium. Il nécessite de payer un abonnement mensuel
  • Ticket boutique normal et premium : ces tickets peuvent être achetés avec des Tickets insignes ou obtenus en échange de doublons de cartes rares et lors des combats
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La Poudre éclat et le Ticket avenir : deux objets à part dans Pokémon Pocket 

En plus de ces objets, il est possible d'obtenir deux autres éléments. Le premier est la Poudre éclat. Récupérée en récompense de mission ou en complétant des collections, elle sert à appliquer des effets sur les cartes. Quant au Ticket avenir, il est plus mystérieux. À l'heure où ces lignes sont écrites, un ticket a été offert à chaque joueur, mais son utilité n'a pas été précisée. Il faudra donc patient encore un peu avant de dépenser cette monnaie liée au futur du titre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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