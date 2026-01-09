Pokémon Pocket : Le premier événement Pioche Miracle de 2026 est disponible

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 janvier 2026 à 14h05
Comme chaque mois depuis le lancement du jeu, Pokémon Pocket propose une Pioche miracle inédite avec des cartes promotionnelles à récupérer. Pour bien commencer cette nouvelle année, partez à la recherche d'un duo qui aime les fleurs et le soleil.
Pokémon Pocket : Le premier événement Pioche Miracle de 2026 est disponible
Régulièrement, Pokémon Pocket propose un événement Pioche miracle accessible à tous. Il permet aux joueurs de récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. Revenant de manière mensuelle, la première pioche miracle thématique de 2026 est officiellement disponible en jeu depuis le 9 janvier. Découvrez tous les détails de l'événement et les récompenses disponibles.

Commencez 2026 dans Pokémon Pocket aux côtés d'un lapin et d'un lézard électrique

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De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparaît dans l'application. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart le précise sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket avec la mention « Pioche bonus » ou « Pioche Leveinard ». Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs.

La première (la pioche bonus) est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles.

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Pour bien débuter l'année 2026, la Pioche Miracle propose deux cartes différentes représentant Iguolta (le Pokémon générateur) et Laporeille (carte utilisée dans le deck Méga-Lockpin).

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Précisons que les deux cartes en question possèdent les mêmes effets que les autres versions déjà proposées dans l'application et que seules leurs illustrations sont différentes.

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En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements.

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Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et des accessoires cosmétiques représentant le petit Mucuscule. Nouvelle année oblige, un arrière-plan à 2 cartes célébrant 2026 et les Starters peut aussi être ajouté à votre collection en échange de Tickets événement.

Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible depuis le 9 janvier et il restera actif jusqu'au 26 janvier à 6h59 (heure française). Alors pensez à regarder régulièrement votre application pour tenter votre chance. Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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