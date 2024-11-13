Pokémon Pocket : Le choix de booster a-t-il une influence sur son contenu ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2024 à 15h00
Lors de l'achat d'un booster physique, le choix du paquet peut avoir un rôle déterminant dans l'obtention d'une carte rare. Mais cette règle est-elle aussi appliquée dans Pokémon Pocket ?
Pokémon Pocket : Le choix de booster a-t-il une influence sur son contenu ?
Lorsque vous ouvrez un booster dans Pokémon Pocket, une animation se lance avec un carrousel de paquets à l'effigie de Mewtwo, Dracaufeu ou Pikachu. Parfois, il arrive que dans cette sélection, certains soient retournés ou cornés. Dans tous les cas, de nombreux joueurs s'amusent à faire tourner les boosters et à choisir avec attention celui qui sera ouvert. Le frisson de l'ouverture prend alors le dessus, mais face à 5 cartes communes, beaucoup se demandent s'ils auraient dû choisir un autre paquet. Cependant, ce geste laisse perplexes certains utilisateurs de l'application.

Croire en l'âme des cartes de Pokémon Pocket ou non ? Mystère…

En effet, ils se demandent s'il y a réellement de bons paquets dans le carrousel ou si le contenu est automatiquement défini à la validation de l'ouverture, rendant l'animation anecdotique. Face à ces interrogations, les journalistes du magazine Polygon ont contacté les développeurs de Pokémon Pocket. Mais la réponse donnée est très vague, laissant planer le doute sur le système utilisé en jeu. 

The Pokémon Company International a expliqué que « Bien que Pokemon Trading Card Game Pocket s'inspire de l'expérience d'ouverture des booster packs physiques de la Pokemon TCG, nous ne sommes pas en mesure de donner plus de détails pour l'instant ». Le mystère reste donc entier quant au contenu des boosters ouverts quotidiennement dans Pokémon Pocket.

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Néanmoins, cette petite animation renforce le côté addictif des ouvertures et donne une touche de magie supplémentaire à chaque moment où les cartes apparaissent. Cela contribue d'ailleurs à la popularité de Pokémon Pocket, rapprochant l'expérience d'ouverture dans le jeu très proche de l'expérience réelle.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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