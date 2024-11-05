Pokémon Pocket : L'astuce des boosters tordus/cornés offre-t-elle systématiquement des cartes rares ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 novembre 2024 à 15h30
Plusieurs joueurs de Pokémon Pocket ont relayé sur les réseaux sociaux une astuce indiquant que si un booster tordu apparait, il contient des cartes rares. Mais est-ce vraiment le cas ?
Pokémon Pocket : L'astuce des boosters tordus/cornés offre-t-elle systématiquement des cartes rares ?
Les ouvertures de boosters dans Pokémon Pocket s'accompagnant toujours d'un petit frisson à l'idée d'obtenir une carte rare. Cependant, les pioches contenant des cartes Full Art, Immersive Art ou dorées restent exceptionnelles. Si certains utilisateurs partagent leurs plus belles ouvertures sur les réseaux sociaux, d'autres ont signalé une curiosité. En effet, lors de la sélection du paquet à ouvrir, il arrive que des boosters ne soient pas droits, avec un coin qui est plié.

Un détail de Pokémon Pocket qui a en réalité peu d'importance

Sur les sachets en question, le coin supérieur gauche peut être corné ou plié. Le profil du booster est légèrement incliné. Alors que dans 95 % des cas, les paquets sont droits, lisses et sans défauts. Ce détail a poussé de nombreux chasseurs de cartes à observer chaque paquet d'une sélection pour trouver ces « erreurs » et vérifier s'ils contiennent systématiquement des cartes difficiles à obtenir. 
pokemon-pocket-boosters-differences

Or, il s'avère que ce détail serait simplement anecdotique. Ouvrir un booster tordu ou légèrement corné n'augmenterait pas les chances d'obtenir une carte très rare ou un God Pack (ces paquets très recherchés contenant 5 cartes à 4 losanges, à étoiles ou à couronne). Cependant, la théorie a suscité l'intérêt de la communauté, car seules les personnes ayant observé ce détail et ayant eu de belles cartes lors de leurs ouvertures ont partagé les images sur les réseaux sociaux. 

Il n'existe donc aucune garantie de carte rare en se fiant uniquement à l'apparence extérieure d'un booster Pokémon Pocket. Cependant, la communauté reste réceptive à ces petites théories et il y a fort à parier que d'autres astuces de ce genre seront relayées dans les semaines à venir sur X/Twitter ou sur TikTok. Et vous, avez-vous testé l'astuce du booster tordu lors de vos dernières ouvertures ? N'hésitez pas à nous partager vos retours dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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