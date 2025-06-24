Pokémon Pocket lance une campagne Twitch Drops pour la sortie de l'extension La Clairière d'Évoli

Pour célébrer le lancement prochain de l'extension La Clairière d'Évoli, Pokémon Pocket organise une campagne Twitch avec quelques surprises gratuites à récupérer.
L'arrivée d'une nouvelle extension est un moment très attendu par les joueurs de Pokémon Pocket
. Généralement, les joueurs se ruent sur les nouveaux paquets et s'offrent quelques ouvertures en espérant obtenir les cartes les plus rares ou les plus puissantes du set. La prochaine série fait d'ailleurs pétiller les yeux des passionnés du monde entier car elle met en vedette les Évolitions, des Pokémon appréciés de tous. Afin de rendre le lancement plus magique, une campagne Twitch Drop va bientôt être lancée.
Sept créateurs de contenus internationaux décidés à vous gâter sur Pokémon Pocket
Twitch va proposer une campagne de drops pour une durée très limitée sur Pokémon Pocket. En effet, celle-ci ne sera accessible que pendant 24 heures, à partir du 26 juin 2025.
Elle sera active juste à temps pour les débuts de l'extension La Clairière d'Évoli
dans l'application gratuite. D'ailleurs, seul un petit nombre de créateurs de contenus, appelés pour l'occasion ambassadeurs, participeront à cette campagne Twitch.
Au total, sept dresseurs ambassadeurs vont participer et vous permettre d'obtenir gratuitement des récompenses très utiles. Les créateurs concernés sont Kelosaurus, LoopyFist, ursiiday, spragels, Reakka, Attica et StephOfAnime.
Leurs campagnes respectives seront lancées à tour de rôle afin que les spectateurs du monde entier puissent en profiter. Mais quel que soit le stream regardé, la récompense obtenue sera la même, tout comme les conditions d'obtention.
Quelles sont les récompenses qu'il est possible d'obtenir et comment les récupérer ?
En regardant l'un des streams des ambassadeurs de Pokémon Pocket, vous obtiendrez en récompense 12 Sabliers miracle, mais surtout 12 Sabliers booster
. Cela signifie que vous pourrez ouvrir un booster gratuitement grâce à ce cadeau. Pour le récupérer, vous devrez simplement regarder le stream de l'un des 7 créateurs pendant 45 minutes
. Il n'est pas nécessaire de commenter ou d'interagir, simplement de regarder le contenu proposé.
Pensez également à vérifier les conditions d'obtention des récompenses avant de rejoindre le live et profitez ensuite de ces sabliers pour vous faire plaisir dans Pokémon Pocket. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
commentaire (0)