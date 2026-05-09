Pokémon Pocket : La semaine bonus est de retour avec de nombreuses récompenses gratuites

Devenue une tradition, la semaine bonus est de retour en mai dans Pokémon Pocket. Mais les missions à valider changent pour obtenir les récompenses promises et il va falloir faire appel à vos (nouveaux) amis !

Au même titre que la Pioche miracle ou les événements de combat solo, la semaine bonus s'est imposée au fil du temps comme un événement mensuel récurrent dans Pokémon Pocket. Prisé des nouveaux joueurs comme des vétérans, ce défi temporaire permet d'amasser des Sabliers et d'autres cadeaux. En ce 9 mai 2026, la semaine bonus est de retour et voici ce qu'elle vous réserve.

Une grande quantité de Sabliers et de Poudres éclat récupérables sous conditions dans Pokémon Pocket

Dans l'onglet Missions de l'application, les joueurs peuvent découvrir une catégorie Semaine bonus. Celle-ci liste plusieurs objectifs faciles à valider, comme le fait de se connecter à Pokémon Pocket chaque jour pendant une semaine. En validant chacune de ces missions de connexion, les utilisateurs pourront obtenir jusqu'à 60 Sabliers booster, 24 Sabliers miracle et 30 Sabliers échange.

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Mais les missions de la semaine bonus ne se limitent pas à une simple connexion quotidienne. D'autres missions vous demandent d'envoyer un certain nombre de remerciements, d'ajouter de nouveaux amis à votre liste de contacts ou encore de faire des échanges. Chaque objectif validé fera progresser une barre visible en haut de l'écran.

En validant respectivement 4, 8 et 12 missions différentes, les joueurs de Pokémon Pocket pourront récupérer gratuitement 90 Sabliers échange supplémentaires et 10 000 Poudres éclat.

Un objet cosmétique offert en réalisant une mission à la portée de tous

Enfin, Pokémon Pocket a mis en ligne une dernière mission qui devrait plaire aux amateurs d'objets cosmétiques. D'ailleurs, celle-ci est la plus simple à réaliser car elle demande simplement de se connecter au jeu une première fois pendant la semaine bonus. En récompense, vous recevrez en cadeau un arrière-plan élégant permettant d'afficher 9 cartes différentes.



La nouvelle semaine bonus de Pokémon Pocket est accessible depuis aujourd'hui et elle restera active jusqu'au 16 mai prochain. Alors ne ratez pas cette occasion de faire le plein d'objets gratuits dans Pokémon Pocket.