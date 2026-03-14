Pokémon Pocket : La Pioche miracle de retour avec deux cartes que tout oppose

Êtes-vous plutôt team bain de boue ou team joues électriques ? Quel que soit votre camp, vous serez comblés avec la Pioche miracle mensuelle de Pokémon Pocket, de retour dans l'application pour une durée limitée.
Régulièrement, Pokémon Pocket
propose un événement Pioche miracle accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Disponible depuis l'onglet du même nom, il permet de
récupérer facilement des Sabliers Miracle, des Tickets événements et des cartes inédites. L'édition de mars 2026 de cet événement temporaire va être lancée le 15 mars.
Découvrez tous les détails et les récompenses disponibles.
Tentez d'obtenir les cartes Promo-B de Pohm et de Terraiste de Paldea dans Pokémon Pocket
De manière régulière, une Pioche miracle événementielle apparait. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit encart rouge le précise sur l'écran d'accueil de l'application. Deux types de pioche sont alors proposés aux joueurs.
La première est gratuite, mais n'octroie qu'une chance sur cinq d'obtenir l'un des deux Pokémon vedettes. Dans ce cas de figure, l'obtention d'une carte promotionnelle n'est pas garantie. Tandis que la seconde coûte au joueur 2 cœurs de sa jauge Miracle. En revanche, la pioche ne contient que des cartes promotionnelles représentant cette fois-ci Terraiste de Paldea et Pohm.
Précisions que les cartes en question existent déjà dans Pokémon Pocket et peuvent être obtenues dans les boosters de l'extension Merveilles de Paldea
. Mais ces variantes possèdent une illustration exclusive et un tampon Leveinard. De plus, comme il s'agit de cartes Promo-B, elles ne peuvent pas être échangées avec d'autres joueurs. La seule manière de les obtenir est donc d'utiliser la Pioche Miracle.
Pepper à l'honneur au travers d'une collection d'objets cosmétiques disponibles pendant toute la durée de l'événement
En complément de ces cartes, les joueurs prenant part à l'événement peuvent compléter une série de missions temporaires
comme obtenir au moins une carte de chaque Pokémon à l'honneur ou utiliser la Pioche miracle un certain nombre de fois. En récompense, ils obtiendront un Ticket spécial ainsi que des Tickets événements.
Ceux-ci peuvent être échangés dans l'onglet dédié de la boutique contre les cartes promotionnelles en question et des cosmétiques représentant Pepper (Arven en anglais).
Le dresseur a droit à une Poké Pièce à son effigie, mais également à une icone, des protège-cartes, un tapis de jeu, un cadre et plus encore. Ce choix n'est d'ailleurs pas anodin car Pepper est la vedette de la carte Immersive rare de l'extension Merveilles de Paldea et son Dogrino possède même son emblème spécial.
Ce nouvel événement Pioche miracle est disponible dans Pokémon Pocket depuis le 15 mars et il restera actif jusqu'au 25 mars 2026
, alors n'attendez plus pour en profiter. Le titre est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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